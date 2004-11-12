Un triunfo fue el remedio de todos los males de Boca

AFP

Boca Juniors venció a Cerro Porteño por penales y pasó a semifinales de la Copa Sudamericana de fútbol como en los viejos tiempos, cuando por esa vía ganó varias definiciones en copas continentales, destacó ayer la prensa porteña.

Boca revivió con la receta de los penales, destacó el diario Clarín, al aludir a la dramática definición por 8-7 tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario la noche del miércoles en Asunción.

Todos los diarios resaltaron al arquero de Boca y de la selección argentina Roberto ’Pato’ Abbondanzieri como el héroe de la jornada, quien en la definición por penales contuvo dos y convirtió uno.

Boca jugó como venía jugando (mal) y mereció perder. Si se clasificó fue por las manos de Abbondanzieri, vital para mantener el cero en los 90 minutos y para demostrar su gran capacidad en los penales, señaló el matutino, que calificó al arquero con el máximo de diez puntos, al igual que el resto de los diarios locales.

Volver a vivir, insertó La Nación en la portada del suplemento deportivo, al dar cuenta del bajo nivel futbolístico del equipo que ahora dirige Jorge "Chino" Benítez, profundizado por la caída del domingo frente a su archirrival River Plate (2-0) por el torneo local.

La derrota de los "xeneizes" en el superclásico motivó la renuncia del entrenador Miguel Angel Brindisi.

Boca no lució y tampoco mostró una estridente reacción futbolística, pero le alcanzó con empeño y perseverancia, sostuvo La Nación.

El diario deportivo Olé coincidió que el equipo argentino no jugó bien en el debut del "Chino" Benítez, pero consideró que con el triunfo ante Cerro comenzó su recuperación.

MOTIVADOS. Este triunfo no solo motivó a los jugadores sino también a la dirigencia boquense que le ofrecerá un premio especial al plantel en caso de ganar en las cinco fechas que restan del Torneo Apertura.

"El fin es mejorar el clima interno y potenciar la entrega futbolística y de energía de los jugadores", señaló el diario Olé. Además, en la interna del plantel boquense confían que si el equipo gana estos encuentros que quedan disputarse tendrá posibilidades de llegar al título pese a estar a seis puntos del líder Estudiantes que, casualmente lo enfrentará el fin de semana en La Bombonera.

SUCESOR. Mientras tanto, en Boca siguen los rumores por conocer el nombre del sucesor de Miguel Brindisi ya que Jorge Benítez está dirigiendo al plantel principal de forma interina. Por el momento, no hay novedades.

Liga ganó en la casa de Pelé

QUITO

La prensa ecuatoriana destacó ayer el histórico triunfo 2-1 (5-3) que logró Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre el Santos, en Brasil, en partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los periódicos coincidieron en que el triunfo de LDUQ sobre el Santos, del Rey Pelé, marca un hito para el cuadro ecuatoriano. El diario "El Comercio" tituló "Liga logra un triunfo histórico y pasa a las semifinales de la Copa". Para el matutino "Hoy", el equipo ecuatoriano literalmente superó al brasileño Santos en los dos partidos (5-3). Por su parte, el rotativo "La Hora" aseguró que "en la casa del Rey Pelé, con orden, buen fútbol, eficacia y hasta con suerte, Liga de Quito venció al Santos y se clasificó por vez primera a las semifinales de la Copa Sudamericana". "El Universo" resaltó: "LDUQ firmó un triunfo inédito e histórico en tierras brasileñas" y ensalzó el trabajo que cumplieron Alex Aguinaga, el portero Jacinto Espinoza, los delanteros Franklin Salas y Elkin Murillo.

A puro penal

PERALTA DEBUTA COMO TITULAR

Horacio Peralta debutará como titular en el Cagliari el próximo domingo en el partido ante la Lazio correspondiente a la Copa Italia. El delantero de los tricolores, sigue poniéndose a punto física y futbolísticamente en el equipo sardo. Peralta, que ha impactado a los directivos del club por su movilidad y su habilidad con ambas piernas, está llegando a su mejor forma pero se calcula que recién en 30 días quedará listo para competir "de igual a igual" con sus compañeros de plantel. Cabe recordar que el futbolista fue cedido a préstamo por el Inter de Milán al Cagliari en donde permanecerá hasta la temporada 2005.

"PATO" SOSA JUGO NOVENTA MINUTOS

Marcelo Sosa jugó todo el encuentro (incluso el alargue) que el Atlético de Madrid sostuvo con el Gimnastic de Tarragona por la Copa del Rey. El "aleti" ganó 1 a 0 con gol de García Calvo. Nuesto compatriota fue una de las figuras del elenco rojiblanco. El cotejo se disputó en campo del Gimnastic de Tarragona, de la Segunda División, y el triunfo visitante llegó con un gol en el alargue del defensa José Antonio García Calvo, en el minuto 106. Así se clasificó el equipo de Sosa, con más apremios que holgura. Claro que no hubiese sido el único conjunto de Primera en quedar relegado en la Copa. Siete equipos habían caído el miércoles ante clubs de categorías inferiores en los dieciseisavos de final. El Real Madrid, que se desplazó a Tenerife con el inglés Michael Owen como único galáctico, se impuso en la prórroga por 2-1 con sendos goles de tiro libre del argentino Santiago Solari, uno de ellos en el último minuto de la prolongación. Deportivo La Coruña, Levante, Albacete, Mallorca, Málaga, Real Sociedad y Racing de Santander fueron derrotados el miércoles por equipos de Segunda A o Segunda B (equivalente a Tercera División).