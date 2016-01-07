Un "Loco" guaraní

Sebastián Abreu es nuevo jugador de Sol de América.

A los 39 años, Sebastián Abreu llegará a su octavo destino: Paraguay. El "Loco" firmó contrato con Sol de América, club que será el vigésimoprimero de su extensa carrera.

Luego de cerrar un nuevo ciclo en Nacional tras la decisión de Gustavo Munúa de no contar con él, Abreu no se demoró en aceptar una de las tantas ofertas que tenía del fútbol del exterior.

Sol de América será el nuevo club del "Loco", el número 21 de su carrera y Paraguay, el octavo destino del delantero campeón de América con Uruguay en 2011 y cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Regalo de Reyes: para todos los hinchas solenses. Sebastián Abreu es jugador de Sol de América 2016", publicó en su cuenta de Twitter Miguel Figueredo, presidente del club guaraní anunciando la contratación del delantero uruguayo.

El "Loco", que surgió en Defensor Sporting además de los violetas en Uruguay jugó en Nacional. En Argentina militó en River Plate, San Lorenzo y Rosario Central. En Brasil en Gremio, Figueirense y Botafogo, y en España, en Deportivo la Coruña y Real Sociedad.

Además, estuvo en Tecos, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres de México, en el Beitar de Israel, el Aris Salónica de Grecia y Aucas de Ecuador.

Paraguay. Sebastián Abreu firmó con Sol de América y será su vigésimoprimer club.

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