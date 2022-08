Quién es Tiziano el niño que emocionó a todo el fútbol argentino: por qué lo hizo y qué le dijo a Unsain

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imagen recorrió los portales, las redes sociales y trascendió fronteras. Se dio en el marco del duelo entre Defensa y Justicia y Boca Juniors donde el Xeneize ganó 1-0 sobre el final, lo que provocó la bronca de Ezequiel Unsain, arquero del Halcón de Varela.

Lo cierto es que más allá de la molestia del guardameta, rápidamente encontró consuelo de la forma menos esperada: gracias a un niño que saltó al campo de juego y lo abrazó.

¡HERMOSO MOMENTO! Tras el final de Defensa 0-1 Boca en la #LigaProfesional, un pequeño invadió el campo de juego ¡para consolar a Ezequiel Unsain! 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/fHEQpPFfas — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2022

El niño es Tiziano Carrizo, tiene 11 años y es hincha de Defensa y Justicia al igual que su padre, con el que fue a la cancha para ver al equipo de Florencio Varela.

"Desde que arrancó el partido que me decía 'papi, me voy a meter a la cancha', y yo no le creía porque nunca lo hizo. Siempre lo mira desde el alambrado pero jamás se metió", confiesa Daniel, su padre.

"Lo vi que estaba muy arriba y lo llamé para que no se mande, y él me hace caso y volvió. Pero me descuidé y cuando miro, no estaba, lo ubico y ya tenía medio cuerpo en la cancha. Fue un momento increíble. Él es muy sentimental", expresó en diálogo con el programa Cómo te va.

"Él corre directo a Unsain. Yo me asusté pero es un nene que le encanta atajar, era obvio que no le iban a hacer nada. Y me dijo: 'Pa, te prometí que iba a cumplir mi sueño y lo hice'", agregó.

Pero no solo Daniel participó de la charla porque el propio Tiziano contó su versión de los hechos y qué le dijo al arquero: "Le dije que no llore que en el fútbol se gana y se pierde. Fue muy emocionante para mi también".

"Le dije que quería ser como él cuando sea grande y él me explicó que debo esforzarme mucho en la escuela, para subir siempre y nunca retroceder", sostuvo el pequeño hincha.