Tiagho vivió el mejor día de su vida: sorpresa, emoción, merienda con sus ídolos y al estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los hinchas de Nacional de Paysandú y aledaños vivieron un día muy especial, porque pudieron ver bien de cerca a los futbolistas del club de sus amores. Pero hubo alguien que vivió la visita tricolor bien desde adentro: Tiagho.

El niño vivió un día que jamás olvidará, porque según reveló Pasión Tricolor todo inició muy temprano. El chico soñaba con ir a ver a su Nacional al estadio, pero su familia no tenía el dinero para llevarlo. Sin embargo, este viernes su mamá lo despertó con una sorpresa: le mostró el teléfono con la imagen del ticket electrónico para ingresar al Estadio Artigas.

Esto es NACIONAL!!!



Tiagho es de Paysandú pero su familia no tenía dinero para comprarle la entrada para ir a ver al Decano.



Hoy fue sorprendido y así reaccionó. 🔵⚪🔴#Decano1solo #DaleBolso pic.twitter.com/Fq3CIo9l4Y — PASIÓN TRICOLOR ((1010 Am)) (@PasionTricolor1) April 22, 2022

Luego de repetir un par de veces "no me lo creo" mientras aún estaba acostado en la cama, se cubrió la cabeza y no se lo escuchó más. Cuando su mamá lo destapó, Tiagho estaba llorando de la emoción, que por cierto no terminaría allí.

Enterada la delegación de Nacional en Paysandú lo que había ocurrido, se tomó la iniciativa de invitarlo a merendar junto al plantel para que completara el mejor día de su vida. Y allá fue Tiagho, quien se sentó en la mesa del capitán Sergio Rochet, Oscar Castro, Brian Ocampo, Felipe Carballo, Mathías Laborda, Alfonso Trezza y Joaquín Trasante. "Qué bueno que viniste a merendar con nosotros", fueron las palabras de Rochet al recibir a Tiagho, según el relato del directivo José López Rubio, quien se encuentra junto a la delegación y mostró el momento en su cuenta de Twitter.

“Que bueno que viniste a merendar con nosotros” con estas palabras,recibió a Tiagho, nuestro Capitán.

Un sueño hecho realidad.

A ⁦@Nacional⁩ lo hace Grande su Gente.

Paysandu es Bolso 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/B2EoispPHF — José López Rubio (@JLopezRubio) April 22, 2022

Y la noche se cerró con otra gran alegría para Tiagho, porque luego de recibir una camiseta de regalo, los jugadores lograron que entrara a la zona de vestuarios y saliera junto a ellos al campo de juego. Si le preguntan al botija si fue el mejor día de su vida, difícilmente lo niegue.