Thomas Tuchel sobre las declaraciones de Lukaku: "Trae ruido que no necesitamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El talento de Romelu Lukaku tiene aval en goles. El delantero belga tuvo un rendimiento galáctico en Inter de Milan que lo llevó a tener su revancha en Chelsea, donde ya había jugado hacer varios años pero con escasas oportunidades.

Desde que llegó al club respondió con goles e hizo olvidar los 115 millones de euros que invirtieron en él, lo que le permitió consolidarse como la segunda transferencia más cara de la Premier League. De hecho, acumula cinco goles en ocho juegos por el torneo y viene de marcar ante Brighton tras ingresar desde el banco.

Sin embargo, el exjugador del Manchester United quiere más minutos. "Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", había comentado hace unos días en diálogo con Sky Sports.

Las declaraciones se potenciaron cuando el artillero expresó su deseo de volver al Inter de Milan en algún momento, donde formó una dupla de ensueño junto con el argentino Lautaro Martínez. "Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", había dicho.

Este viernes Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, declaró en conferencia de prensa en la antesala del juego del domingo frente a Liverpool y le respondió a su jugador: ""Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos", acotó en referencia a las citadas declaraciones de Lukaku.

Y luego añadió: "No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario".