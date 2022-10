Ten Hag, DT del United, dijo que Cristiano "se negó a entrar"; esto dijo el portugués

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más allá de los rumores planteados en las últimas horas, este jueves se confirmó la noticia: Cristiano Ronaldo quedó afuera de la visita del Manchester United al Chelsea como castigo por su comportamiento. El hecho de retirarse antes de que termine el partido, molesto por no ingresar, generó un nuevo cruce con Erik Ten Hag, su entrenador.

A través de un comunicado, los Diablos Rojos informaron que el portugués no va a formar parte de la delegación que viaje a Londres para el encuentro de este sábado (13:30) por la Premier League.

En la previa a este duelo, en conferencia de prensa, el técnico neerlandés dio a conocer las razones sobre la ausencia del luso y afirmó: "Sí, Cristiano Ronaldo se negó a entrar contra el Tottenham"

A su vez, agregó: "Tiene que haber consecuencias. Es importante para la actitud y mentalidad del grupo".

"Soy el entrenador, soy el responsable aquí y tengo que establecer estándares y valores y tengo que controlarlos. Después de Rayo Vallecano (donde también se fue antes) le dije que era inaceptable pero no a él solo a todos, es la segunda vez y hay consecuencias", aseguró el extécnico del Ajax.



El mensaje de Cristiano Ronaldo:

El portugués no habló con la prensa, pero sí dio un mensaje claro en sus redes sociales donde afirmó: "Ahora mismo siento que tengo que seguir trabajando duro, apoyar a mis compañeros y estar listo para cualquier juego".

"Como siempre hice a los largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores y eso no ha cambiado, no he cambiado. Soy la misma personas y el mismo profesional que he sido en los últimos 20 años jugando al fútbol de élite y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones", admitió.

"Empecé muy joven y los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí, por lo tanto siempre intenté dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos a los que representé. Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces la bronca del momento se lleva lo mejor de nosotros", sostuvo.

"Ceder ante la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United y unidos debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo", sentenció.