Tealdi: "Los partidos fijados con VAR para la fecha 9 se van a mantener con VAR"

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, confirmó que los partidos fijados para esta novena fecha que ya estaban marcados con VAR contarán con esta herramienta.

"Los partidos fijados con VAR para la fecha 9 se van a mantener con VAR", afirmó en Sport & Show de radio Sport 890.

La polémica surgió luego de que River Plate, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool y Wanderers elevaron una carta a la Mesa Ejecutiva reclamando que el pasado 11 de marzo "se autorizó la implementación parcial del sistema VAR en forma provisoria y exclusivamente hasta el 15 de abril" hasta por cinco partidos por fecha.



En ese sentido, Tealdi argumentó: "El plazo que se puso para que haya VAR no fue con fecha de caducidad. Creo que lo que están haciendo algunos clubes es meter presión. Creo que aquí tenemos que tener todos buena voluntad para solucionar las cosas".



Asimismo agregó: "Pensamos que en no más de 15 días van a estar todos los árbitros certificados para que haya VAR en todos los partidos".



De este modo, Danubio-Boston River y Defensor Sporting-Fénix a disputarse este viernes, así como el duelo entre Liverpool-MC Torque del sábado y los Deportivo Maldonado-Plaza Colonia y Nacional-River Plate del domingo, contarán con VAR.



Así se jugará la fecha 9

VIERNES 15



- Danubio vs. Boston River - Jardines del Hipódromo (16.00)



- Defensor vs. Fénix - Franzini (20.15)



SÁBADO 16



- Liverpool vs. MC Torque - Belvedere (13.30)



- Albion vs. Cerro Largo - Jardines del Hipódromo (16.00)



- Cerrito vs. Peñarol - Estadio Centenario (19.00)



DOMINGO 17



- Deportivo Maldonado vs. Plaza Colonia - Domingo Burgueño Miguel (15.00)



- Nacional vs. River Plate - Gran Parque Central (18.00)



- Rentistas vs. Wanderers - Parque Palermo (20.30)