Suspendieron partidos del fútbol argentino de este viernes por intento de asesinato a Cristina Kirchner

Debido al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en la noche del jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que los partidos que estaban fijados para este viernes por la Liga Profesional quedaron suspendidos.

En un comunicado, la AFA expresó "su más enérgico repudio por lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación". "Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino", agregó la AFA.

Este viernes la fecha 17 de la Liga Profesional, que tiene como único líder a Atlético Tucumán, tenía fijados tres partidos: Patronato vs. Unión, Rosario Central vs. Talleres y Lanús Tigre. El primero quedó reprogramado para el domingo a las 15.30. Los otros dos encuentros se jugarán el sábado a las 13.00.



Cabe destacar que la decisión de la AFA se suma al feriado nacional que decretó el presidente Alberto Fernández.



La fecha continuará además con los partidos que ya estaban estipulados:

Sábado



- Vélez vs. Newell's (15.30)

- Aldosivi vs. Sarmiento (15.30)

- Racing vs. Argentinos (18.00)

- Gimnasia vs. Independiente (20.30)



Domingo



- Platense vs. Estudiantes (15.30)

- Colón vs. Boca Juniors (18.00)

- River Plate vs. Barracas Central (20.30)



Martes



- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (19.00)

- Godoy Cruz vs. Arsenal (19.00)

- Atlético Tucumán vs. Banfield (21.30)