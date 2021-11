El show de Dani Alves en la presentación de Barcelona: saco y chancletas, "olor a títulos" y ¿por qué la 8?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Está claro que Barcelona le exigirá como a cada jugador del plantel, pero lo cierto es que Dani Alves llegó al plantel culé con mucha alegría y prácticamente sin tomar una real dimensión del momento que atraviesa el blaugrana.

¿Será un empuje para empezar a cambiar la pisada? Tal vez, pero lo cierto es que en su segunda presentación en Barcelona el futbolista brasileño lo vivió como un show y lo demostró en cada momento.

Dani Alves llamó la atención ya desde su arribo al Camp Nou porque lo hizo con una vestimenta particular: saco y chancletas. "Yo vengo con chanclas porque muchas cosas pueden cambiar, pero otras no", expresó el norteño.



La referencia es que en 2008, en su primera presentación como jugador blaugrana, Alves se presentó en chancletas y lo cierto es que mal no le fue. Por eso lo tomó como una cábala.

🔙 Las chanclas de Dani Alves, su cábala en este nuevo comienzo en el Barcelona, al igual que en 2008... pic.twitter.com/Xt87ASNnVc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2021

Parte de ese show de Dani Alves se dio luego de la entrevista que dio para el canal oficial de Barcelona. Ingresó a la cancha, retiró un poco de pasto y expresó: "Huele a Camp Nou, huele a títulos".



Precisamente los trofeos sobraron cuando el brasileño pasó por Barcelona ya que obtuvo 23 títulos defendiendo la camiseta blaugrana entre los locales y los internacionales.

🌱 ❝Huele a Camp Nou. Huele a títulos❞ pic.twitter.com/WQCMnm20XU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2021

Otro de los detalles que llamó la atención cuando se anunció el regreso de Dani Alves a Barcelona fue el número que usará en su camiseta ya que será el "8".



En la conferencia de prensa luego de ser presentado ante más de 10.000 hinchas en el Camp Nou expresó: "Simplemente un homenaje, me gusta que valoren los grandes que pasaron por esta casa. Pienso que los homenajes hay que hacerlos en vida y lo elegí por Hristo (Stoichkov) y por Andrés Iniesta"

Tras la conferencia de prensa y la firma del contrato, Dani Alves saltó al Camp Nou vestido como futbolista de Barcelona, sonrió ante los hinchas e hizo los habituales jueguitos de cada presentación.