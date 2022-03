Segunda División: así se jugará la primera fecha; tres de los seis partidos serán televisados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Campeonato de la Segunda División Profesional comenzará el sábado 19 de marzo con la participación de 12 equipos y los encargados de poner primera en el torneo serán Rampla Juniors y Uruguay Montevideo desde las 10:15.

El duelo de estreno de la temporada será uno de los tres televisados, al igual que el de segunda hora, donde se enfrentarán Juventud de las Piedras ante Atenas de San Carlos, a partir de las 15 horas.

El tercer partido que será transmitido por VTV y Star + será el partido donde Cerro recibirá a Villa Española el domingo desde las 10:15 en el Tróccoli.

Cabe recordar que para esta edición se hará un cambio en el formato de disputa, en el cual los equipos se dividirán en dos grupos: el A y el B. Además, para fortuna de los hinchas, los clubes volverán a jugar en sus escenarios con su gente, algo que no sucedió en el 2021 debido a la pandemia.



Así se juega la primera fecha del Competencia