"¿Para qué y por qué seguiría?": el futbolista que pone en duda continuar su carrera a los 27 años

Libertad de Paraguay es líder del torneo guaraní y también de su grupo de Copa Libertadores. De todas maneras, no todo sonríe para el Gumarelo que hoy cuenta en el plantel con uruguayos como Martín Silva y Camilo Mayada. Y precisamente un compañero de los futbolistas celestes es quien ha sido noticia en las últimas horas: Alexander Barboza.

El zaguero argentino con pasaje en River Plate, Defensa y Justicia, Independiente, entre otros, publicó una carta en sus redes sociales donde dejó la sensación de dudar sobre si continuar o no su carrera como futbolista a los 27 años.

El posteo en sus redes sociales se dio en el marco de haber sufrido una nueva expulsión por agresión este domingo y dos meses después de una acción similar en la que terminó con sanción de 45 días y una multa económica.

Nueva expulsión de Alexander Barboza. pic.twitter.com/71TsTfpS3Z — Ale Silva  (@alesilvaper) May 22, 2022

Acompañado de una foto suya con la camiseta de Libertad, Barboza expresó: "Pocas veces en mi vida me sentí tan triste, tan decepcionado y con tanta bronca como la que siento hoy. Jamás en mis 7 años de carrera profesional me había pasado algo así".



"Intento entregarme al máximo desde el minuto cero, quizás esas ganas y ese deseo por ganar hacen que me sucedan estas cosas. Mi tristeza es absoluta y hace que por mi cabeza pasen mil cosas. ¿Seguir o no seguir? ¿Para qué y por qué?", añadió el defensa.

"Hoy no tengo las respuestas a eso y me preocupa. Cada vez que me empiezo a sentir bien, tiene que pasar algo que rompa con ese sentimiento tan lindo que es ser feliz. Libertad sigue puntero y eso es lo único que hoy calma este dolor. Uso este medio como descarga, ya que no quería guardarme para mi lo que hoy estoy sintiendo", sentenció.