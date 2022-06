Sebastián Eguren: su presente en MC Torque, el legado de Tabárez y cómo ve al Uruguay de Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Eguren es un hombre de selección. Se coronó con Óscar Tabárez en la Copa América 2011, fue semifinalista en Sudáfrica y conoce desde adentro el proceso del maestro. Con presente como DT de Montevideo City Torque, cuenta los pilares de su idea y opina de la Celeste.

Es la primera vez en el año que el equipo suma dos victorias al hilo, ¿cómo influye eso en el plantel?

Eso es bueno, sobre todo la confianza para el equipo de cara al torneo que estamos jugando, que es especial porque son pocas fechas y en siete partidos uno tiene la posibilidad de jugar una final para ser campeón de algo, no es normal, eso se da en los torneos internacionales mayormente, sobre todo en selecciones, Copas América, Mundiales, es difícil que se presente en este tipo de torneo a nivel local, es como si fuera una Copa del Rey o de Italia.

Alguna vez has dicho que tu idea futbolística se refleja en cancha con lo hecho por tus jugadores, ¿pero cómo la definirías a nivel teórico?

Un equipo que sea valiente a la hora de jugar en cuanto a que pueda presionar alto para poder robar la pelota más cerca del arco rival y poder atacarlo rápido, jugar mayormente en la cancha rival para estar, primero, lejos de nuestro arco a la hora de defender; eso te diría que es un aspecto más defensivo, y que a su vez estaríamos más cercanos a nivel de distancia para poder hacer el gol. Después están las formas porque si bien nosotros nos destacamos con futbolistas que les gusta tener el balón y apropiárselo para atacar, buscamos ser ofensivos a la hora de jugar el partido, y en ese camino estamos.

¿Qué tan importante es el trabajo que viene haciendo el club en cuanto a preservar la idea más allá del técnico de turno?

Hay una línea que el club viene marcando desde Pezzolano en adelante que es coincidente con la nuestra, darle importancia a la salida de juego porque creemos que eso nos va a dar un mejor ataque, no porque tenga un fin en sí mismo salir bien para que únicamente eso quede como apreciable por el público. No tiene nada que ver con eso, nosotros creemos que si tenemos una muy buena salida de juego realmente se nos van a generar espacios a la hora de atacar en caso de que nos presionen, y si no vamos a tener una forma organizada de atacar al equipo rival, y además a la hora de defender, porque uno cuando se organiza bien y avanza conjuntamente seguramente pueda recuperar el balón rápido.

¿Cómo analizás el rendimiento del Uruguay de Diego Alonso hasta el momento?

El equipo lo está haciendo muy bien, no solamente por los resultados, sino por el rendimiento colectivo y sobre todo las individualidades, el equipo creció desde todo punto de vista, eso es palpable, se vio fácilmente, me tocó enfrentarlos en la Eliminatoria con Martín (Lasarte) en mi experiencia en Chile y el equipo lo hizo muy bien, jugó el partido como se debe jugar y logró el objetivo. Con eso creo que no hay dudas con respecto a nadie, la capacidad de Diego Alonso está más que comprobada, pero sí era una apuesta complicada desde todo punto de vista y él dio un paso importante porque todos sabíamos, los del fútbol y los que no eran del fútbol, que para el entrenador que viniera después de Tabárez iba a ser una parada difícil, así que lo primero era la valentía de él para asumirla y además después tener la capacidad de solventarla tan pero tan bien, eso es algo a destacar.



¿Qué opinás de la salida de Óscar Tabárez de la selección?

No voy a cambiar mi opinión, creo que ese cuerpo técnico debería haber terminado este ciclo porque habían demostrado anteriormente que habían sabido solventar esas situaciones. Me gustaría resaltar que lo que dejó ese cuerpo técnico, el liderazgo de Tabárez es un legado mucho más importante que haber terminado o no una Eliminatoria o haber clasificado o no a un Mundial; es el sentimiento que tenemos todos con la selección, la adhesión que se logró tener de los futbolistas.

Montevideo City Torque quiere ser campeón

“¿Que nos planteamos ser campeones del Intermedio? Sí, seguro, nuestro objetivo es el de ir a buscar el campeonato, primero porque creemos en nosotros, en nuestras posibilidades y también las que otorga el campeonato en sí mismo, porque creemos que es importante más allá del nombre que tenga el torneo y la importancia que le den los demás; para la historia del club y para nosotros sería el primer torneo en Primera División a nivel profesional y eso sería sumamente importante, no queremos dejar pasar la oportunidad”, dijo Eguren.