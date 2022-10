Sebastián Britos: un DT referente, el gesto de Kobe Bryant que lo marcó y los factores que pueden distraer el ser campeón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool no se conforma con el Apertura y quiere seguir haciendo historia. Ya lo logró al meterse en fase de grupos de la Libertadores por primera vez y este domingo busca estar un paso más cerca de campeón uruguayo ante Nacional. Para estos eventos los futbolistas suelen aferrarse a promesas, pero Sebastián Britos (34), no prometió nada. Estaba demasiado ocupado en sacar adelante los partidos del torneo y por eso se aisló. Dejó de lado el celular -que de por sí usa poco- y las malas energías. “Trato de no pensar en el más allá o qué pasa si (salen campeones). Me aferro al sentimiento de recordar partidos difíciles y disfrutarlo. Prefiero vivirlo así y no prometer algo y después no lo lograrlo y decir qué hago con la promesa”, explica el arquero.

Esta semana trató de apartarse de comentarios y hacer su propia concertación y señalo: “Al pelear un campeonato hay muchos factores que distraen: mejorar tu carrera económicamente, proyectar ir a otro país, pero siempre hay tener en cuenta que uno tiene una vida y cosas que resolver esas cosas de mi vida personal, pero que no me desenfoquen de mi profesión, que es lo que me da de comer mes a mes”.



“El trabajo no terminó, no está hecho”, cita Britos al recordar la reacción de Kobe Bryant durante una entrevista que dejó una huella en el arquero, y explica: “Los Lakers iban 3-0 en la serie y el periodista le habla como si no se la tuviesen ganada y Kobe le da esa respuesta. Yo trato de aferrarme a eso. Hasta no terminar el trabajo no hay que relajarse”.



Sebastián siente la responsabilidad de ganar. Por el club y por la gente. Porque no solo juegan con la ilusión propia de “querer dejar huella y decir ‘logré esto en mi carrera’”, también está la del hincha.

Para la definición en el Centenario (16 horas) Jorge Bava tuvo el placer de tener que elegir entre dos buenos arqueros, pero se decantó por Britos para enfrentar a Nacional y no por Sebastián Lentinelly, que llega de un muy buen Torneo Apertura previo a la lesión que lo mantuvo al margen en el Intermedio y parte del Clausura.

Sebastián Lentinelly. Foto: Archivo El País.

Qué sea difícil elegir es bueno y se debe a la competitividad que genera el ambiente de sana competencia entre los guardianes de los tres palos. Britos, que le saca 10 años a Lentinelly, asegura que antes vivió situaciones donde no había recibido “el mismo respeto, estando adentro o desde el otro lugar”, y añade: “No quiero que el que esté jugando no se sienta respaldado por mí, es horrible no sentir eso. Cuando me tocó estar afuera fui siempre positivo, siempre esperé lo mismo de ellos. Después del campeonato que se mandó Seba es tremenda responsabilidad entrar. Yo creo que nos potenciamos uno al otro”.

Jorge Bava y el festejo tras la consagración de Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

Para un jugador tener un DT que haya jugado en la misma posición tiene sus ventajas y Britos sigue a Bava desde pequeño. Es su referencia. “Es uno de los mejores del medio, no en vano fue el arquero de Nacional durante 10 años”, dice quien se acuerda del “Jorge en Juventud de las Piedras”, pese a que en ese momento Sebastián aún era un niño.