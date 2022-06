Santiago Mele, el uruguayo que le permite a Unión seguir soñando con los cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si Unión regresó a Santa Fe con la posibilidad cierta de levantar el 0-2 de la ida ante Nacional y con ello avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana es gracias a Santiago Mele.

El arquero uruguayo de 24 años fue decisivo para que el marcador no resultara más abultado, lo que habría significado prácticamente quedar sin chance en solo 90 minutos. Llegado este año al elenco Tatengue luego de haber sido campeón del Apertura y finalista del Uruguayo en 2021 con Plaza Colonia, se adueñó del arco en la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina y atajó en seis de los siete partidos disputados por Unión en Copa Sudamericana, certamen en el cual tuvo actuaciones trascendentes como en el partido ante Fluminense en Maracaná, el cual finalizó 0-0 gracias a que él atajó un penal en el octavo minuto de descuento.

Pero enfocándonos directamente en el partido con Nacional, su actuación fue crucial en los minutos finales al tapar tres pelotas de gol cuando su equipo estaba volcado al ataque en busca de un descuento que no solo no encontró, sino del que además estuvo lejos porque por más que fue con muchos futbolistas a la ofensiva, no logró inquietar el arco de Nacional.

Mele le ganó dos mano a mano al Colo Ramírez, que apareció muy solo en el área luego de que quisieran dejarlo en posición adelantada sin éxito. Y ya en el epílogo mismo del juego hizo una tercera gran intervención ante Mathías Zunino, que también llegó libre de marcas ante el fallido intento de achique rival.

La importancia de estas tres atajadas de Mele (que por cierto nada pudo hacer en los goles, porque fueron dos muy buenos disparos) se develará cuando termine la serie, porque si Unión logra revertir el marcador, él habrá sido el factor clave.