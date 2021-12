Ante los rumores de su arribo a Corinthians: ¿qué dijo Luis Suárez sobre jugar en Sudamérica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Contar con un jugador como Luis Suárez puede ser la tentación de cualquier equipo. El goleador uruguayo ha dado pruebas más que suficientes de sus capacidades en cada cuadro que defendió y hoy a los 34 años (cumplirá 35 el 24 de enero) clubes no le faltan.

Con contrato en el Atlético de Madrid, pese a que no es su mejor momento en la institución por la falta de gol que lo ha aquejado, el Pistolero sabe que todavía tiene mucho por dar en el Viejo Continente, pero desde América buscan tentarlo.

En su momento ya lo hizo Inter Miami en un intento de querer contar con el uruguayo y también con Lionel Messi y ahora fueron a la carga por él desde Brasil ya que se rumorea que Corinthians está tras sus pasos.



Precisamente con un medio norteño fue con quien Luis Suárez expresó su sentir ante volver al fútbol de nuestro continente: "Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30".



"Si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles", añadió en diálogo con ESPN Brasil en octubre de este año.

"Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años", sostuvo.



Solo el tiempo dirá si ese pensamiento también cuenta para un posible arribo a Nacional o si los hinchas tricolores no podrán volver a ver a Luis Suárez luciendo la camiseta tricolor.