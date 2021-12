Ruglio, futbolistas de Peñarol y posiblemente dirigentes de Nacional serán citados a Fiscalía por cánticos ofensivos y violentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo el plantel de Peñarol, el presidente Ignacio Ruglio, el técnico Mauricio Larriera, su asistente Darío Rodríguez y el director deportivo Pablo Bengoechea fueron citados por la Fiscalía este domingo para concurrir mañana lunes a declarar como consecuencia de los videos que se viralizaron de los cánticos entonados en la fiesta de celebración por el título, por entender que son una apología del delito y que incitan a la violencia.



Fuentes judiciales confirmaron esta información a Ovación y anunciaron que también existe la intención de, en los próximos días, citar a los dirigentes de Nacional que tuvieron el mismo comportamiento en las celebraciones luego del acto eleccionario del sábado.

El caso Peñarol

Todo comenzó cuando el sábado a la mañana se viralizaron los videos de lo ocurrido en la fiesta íntima de Peñarol por la obtención del Campeonato Uruguayo. El primero fue uno en el que aparecía, entre otros, el presidente Ruglio al lado de la silla en la cual estaba sentado Valentín Rodríguez (operado luego de sufrir una fractura) entonando canciones agresivas y ofensivas contra Nacional. Este video fue borrado luego de las redes sociales.

Entre el sábado a la noche y el domingo a la mañana apareció un segundo video, este mucho más personal, porque aparecía Agustín Álvarez Martínez junto a su pareja cantando una canción en la que se hace referencia al asesinato de hinchas de Nacional, por lo cual la Fiscalía entiende que hay razones para considerar este acto como apología del delito e incitación a la violencia.



Si bien son pocos los jugadores que se han podido identificar en los videos, se va a citar a todo el plantel y al presidente Ruglio para que declaren, en tanto Larriera, Bengoechea y Darío Rodríguez concurrirán en calidad de testigos.

La institución fue notificada este domingo por la Justicia de las citaciones correspondientes y según supo Ovación preparaba una declaración para pedir disculpas públicas. No obstante, sobre las 2.46 de la tarde Peñarol a través de su cuenta oficial de Twitter se había burlado de la situación con una publicación en la que decía: POV: Se acabaron los videos de la fiesta, la cual acompañaba por una imagen de algunos de sus futbolistas tomándose la cabeza durante la semifinal con Plaza Colonia.

Thalía Rodríguez, pareja de Agustín Álvarez Martínez, reaccionó el sábado a la noche en redes sociales aclarando lo sucedido. "No apoyamos ningún acto de violencia y menos hacia una persona fallecida, cuando sabemos que hay una familia atrás sufriendo su pérdida", escribió.

No apoyamos ningún acto de violencia, y menos hacia una persona fallecida, cuando sabemos qué hay una familia atrás sufriendo su pérdida. 💛 — тнalιa rodrιgυez (@thaliarod96) December 12, 2021

El caso Nacional

"Es lamentable. El presidente de Peñarol ha tomado una actitud que me parece que es belicosa, que no tiene nada que ver, totalmente desubicada", había declarado José Decurnex, titular de Nacional, a la radio 1010 AM luego de haber visto el video de los festejos de Peñarol en los que Ruglio entonaba cánticos ofensivos hacia los tricolores.



Lo insólito de la situación fue que por la tarde, en pleno festejo por el triunfo de la lista oficialista encabezada por José Fuentes en las elecciones de Nacional, un grupo de dirigentes entre los que da la sensación de estar el propio Decurnex, canta una canción insultante contra de Peñarol.

Es por esta razón que la Fiscalía tiene la intención de citar también a la dirigencia tricolor para declarar sobre esto, aunque todavía no está claro cuándo será.



De acuerdo a lo informado por voceros judiciales, la actuación de la Fiscalía se debe a la inacción por parte de la AUF en esta clase de temas.