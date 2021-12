Ruglio y su deseo de que Tabárez trabaje en Peñarol "si algún día quiere volver al ruedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de 15 años, el vínculo de Oscar Tabárez y la selección uruguaya llegó a su fin. El entrenador hoy se encuentra sin trabajo, pero en las últimas horas las declaraciones de Ignacio Ruglio tal vez le llamaron la atención ya que el presidente de Peñarol afirmó que le gustaría contar con él en la institución.

Cabe recordar que como entrenador del conjunto aurinegro, el maestro ganó la Copa Libertadores de 1987 cuando superó en la gran final al América de Cali de Colombia.

En diálogo con el programa Tuya y Mía de radio El Espectador, Ignacio Ruglio fue consultado sobre qué entrenador prefería y se inclinó por Gregorio Pérez ya que "el Quinquenio me marcó como poco", aunque también afirmó: "El maestro fue campeón de América y no lo vamos a olvidar jamás".



Precisamente sobre Tabárez continuó hablando y dejó en el aire su deseo: "Soy de los que tengo en la cabeza, y no se si un día se concretará o no y además al maestro hay que dejarlo descansar, que en Peñarol cumpliría una función desde un mando alto sobre todo en las formativas del club"



"Si algún día quiere volver al ruedo sería muy interesante y no me deja de dar vueltas en la cabeza desde que se retiró de la selección", agregó el presidente mirasol.



"En algún momento ya con mas calma en él y con su duelo ya hecho, me gustaría ofrecerle venirse al club a mirar nuestra juveniles de arriba y ayudar como uno mas", sentenció Ruglio.