Ronaldo Nazario se animó a dar un resultado para la final de Libertadores y se acordó de Maradona

En el marco de la previa de la final de la Copa Libertadores de América, que se llevará a cabo en el Estadio Centenario, Banco Santander realizó una conferencia de prensa con la presencia de Ronaldo Nazario, embajador global de los patrocinios de fútbol de la institución, y también con Marcos y Leo Moura, ídolos de Palmeiras y Flamengo, respectivamente.

El encuentro, que contó con presencia de periodistas del continente tanto de manera presencial como virtual, permitió para que los tres exfutbolistas dieran sus impresiones sobre el encuentro que se disputará el próximo sábado.

De todas maneras, el gran apuntado por la prensa fue el exjugador de Barcelona, Real Madrid y selección brasileña con la que levantó dos títulos de campeón del mundo.



"Ver este dominio brasileño en dos años consecutivos es muy importante", expresó Ronaldo en referencia a que Santos y Palmeiras se midieron en la final de la Copa Libetrtadores 2020 y agregó: "Sigue dominando Sudamérica y hace grandes finales entre equipos brasileños".



Si bien el actual dirigente del Real Valladolid admitió que "en la final es difícil prever un resultado", sostuvo que Flamengo llegaba con ventaja por el tiempo de trabajo, aunque consultado sobre si se animaba a dar un marcador, no dudó: "Flamengo gana y soy optimista: 3-0".

Por su parte Marcos, identificado con Palmeiras, aseguró que será 2-1 para el Verdao. Leo Moura también fue más cauto, pero opinó que será un 2-0 para Flamengo.



"Una final entre Palmeiras y Flamengo lleva a que mucha gente no pueda dormir y es un ambiente difícil", remarcó Ronaldo quien también sostuvo: "Quisiera resaltar que no solo la parte deportiva es muy buena de ambos, yo que soy dirigente y sigo el trabajo de los dos, son referentes para el fútbol sudamericano".



Por último, Ronaldo fue consultado sobre un fecha especial ya que este 25 de noviembre se cumplió un año de la muerte de Diego Armando Maradona y no esquivó la pregunta.



"Es una fecha especial. Recordamos a Diego como un grandísimo jugador, pero mucho más allá de eso, porque lo conocí, le frecuente muchos años y llegue a conocer un poco su manera de ser y la verdad que tal como sucedió fue una tragedia para todo el mundo que ama el futbol. Diego está a otro nivel dentro del futbol. Los que vimos a Diego jugar era algo espectacular y a un año de su desaparición es un día que recordaremos siempre porque Diego será eterno y todos los que lo amamos nunca jamás lo olvidaremos", expresó.