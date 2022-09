Ronald Araujo con Ovación: el club que se hizo familia, por qué Uruguay es candidato en Qatar y el mensaje de Alonso al asumir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De las canchas repletas de arena y tierra al fútbol de elite europeo. De Huracán de Rivera a Barcelona. Así, casi sin escalas, con un breve paso de dos años por el fútbol uruguayo, Ronald Araujo cimentó una carrera de ensueño que hoy lo tiene como titular indiscutido en el Barça, un equipo top a nivel mundial.



Pero siempre vuelve al origen. Lejos de los reflectores que podría tener cualquier ciudad lujosa del mundo, Araujo elige Rivera cada vez que tiene vacaciones. Allí está su familia y un punto de conexión con el fútbol: el club de barrio donde todo nació.



“En Huracán de Rivera tengo recuerdos muy lindos. Crecí ahí, es el club del que soy hincha y aprendí mucho, sobre todo los valores, hay gente muy importante en el club que me ayudó muchísimo”, contó Araujo añadiendo que solía pasar sus tardes allí luego de ir a la escuela.



Más que un club, es parte de su círculo cercano porque estuvo para apoyarlo en momentos adversos de necesidad económica: “Para mí Huracán es todo. Cuando a veces estaba un poco enfermo y no tenía para la medicación siempre venía alguno que otro a ayudarme y traerme el remedio; por eso creo que Huracán es parte de mi familia”.



De hecho, la sede del equipo fue por un tiempo la casa de sus padres cuando “tuvieron un tema” en el hogar que les pertenecía y debieron trasladarse hacia allí.



En ese sitio se inició como jugador, permaneció 12 años y se destacó como centrodelantero y enganche, pero cuando llegó a Rentistas recibió una sugerencia que le cambió por completo la carrera: “Si sos zaguero vas a ser un gran defensor; si jugás en otra posición vas a ser uno más”, le dijo Sergio Cabrera, su DT cuando jugó en el Bicho Colorado.



Tras su paso por Boston River, los radares en Europa detectaron un nuevo talento y Araujo arribó a la filial de Barcelona en 2018, donde progresó hasta convertirse en parte del plantel principal en 2020.

Su jerarquía lo convirtió en un hombre de selección que a sus 23 años está a punto de jugar su primer Mundial en Qatar. “Estoy muy ilusionado con la posibilidad de jugarlo y también con el equipo que tenemos. Hay una mezcla muy linda entre jugadores experientes y jóvenes. Sé que la gente está muy ilusionada con el equipo y esperemos poder hacer un gran Mundial, que es lo más importante”, dijo.

Ronald Araújo defendiendo la camiseta de Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra.

Consultado sobre los dichos de Diego Alonso, que dijo que la Celeste debe ir por todo, Araujo lo ratificó: “Pienso que tenemos que ir pensando que vamos a salir campeones del mundo, no podemos ir a ver lo que pasa porque somos la selección uruguaya, somos campeones del mundo, tenemos cuatro estrellas y debemos ir a por todo soñando que podemos ganarlo. Después obviamente se verá. Es difícil, hay grandes selecciones, pero son siete partidos y tenemos que ir uno por uno”.



A su vez, el defensor polifuncional elogió a sus candidatos para Qatar: “Hay grandes selecciones, Francia, Brasil y Argentina tienen un gran equipo, y nosotros también”.



Las virtudes de Diego Alonso

Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

Ronald Araujo destacó los puntos altos de la gestión de Diego Alonso: “Es un líder, él y su cuerpo técnico tienen las cosas muy claras, va específicamente a cada jugador, sabe cómo hablarle y mostrarle las cosas para que pueda rendir mejor”. Y añadió: “Creo que es la persona más importante para cada uno de nosotros. Es verdad que vino después de una era del maestro (Tabárez) que significó mucho para nosotros y todos los uruguayos, pero Alonso vino con sus características, su liderazgo y creo que se está viendo el fruto de eso”.

El central del conjunto culé contó cuál fue el primer mensaje del Tornado cuando se hizo cargo del plantel a falta de cuatro partidos y tenía el desafío de poner a Uruguay en Qatar: “Nos dijo: ‘Estoy acá porque estoy convencido de que vamos a ir al Mundial’. Nosotros también estábamos convencidos y que el cuerpo técnico nos lo hiciera ver de esa manera ayudó bastante”.

El jugador de la Celeste que lo sorprendió

Facundo Pellistri frente a México. Foto: @Uruguay

El talento de la selección uruguaya está asegurado con varias figuras que juegan en equipos de elite, pero hay uno en especial que captó la atención de Araujo. “Conocía a todos en realidad por mirarlos, obviamente sabemos la calidad que tienen Fede Valverde, Bentancur, Darwin, pero me sorprendió bastante Facundo Pellistri, sobre todo porque no venía jugando y el nivel que dio en la selección fue espectacular. Además nos entendimos muy bien por la banda derecha”, afirmó el defensor en referencia al futbolista del Manchester United, que fue convocado por primera vez con la llegada del Tornado y se adueñó de la titularidad por el voto de confianza del DT, que lo puso a pesar de que en ese momento no tenía continuidad en el elenco donde estaba a préstamo. Y vaya si rindió.



Cómo vivió el grupo la salida de Tabárez

El maestro Oscar Tabárez en conferencia de prensa en Río de Janeiro. Foto: @Uruguay.

Luego de 15 años ininterrumpidos al mando de la selección uruguaya, Óscar Tabárez dejó su cargo, pero su legado permanece en los jugadores que formaron parte de su proceso. “Su ciclo me dejó bastantes enseñanzas. También lo tuve en juveniles y él siempre estaba pendiente de todo, se acercaba a hablarnos. Y sobre todo los valores. Somos futbolistas profesionales, pero también están los valores de la vida, la familia y el ser buena persona. El maestro inculcaba mucho eso y fue importante. Es verdad que también en la cancha tenía todo muy claro. Llevaba muchos años en la selección y transmitía la pasión por representar a nuestro país y lo grandes que somos”, dijo Araujo.



Al ser consultado acerca de cómo vivió el plantel en la interna la salida de Tabárez, respondió: “A nosotros nos tocó bastante cuando se fue el maestro por todo lo que significaba, sobre todo más a los grandes que llevaban muchos años con él. Le tenemos un aprecio increíble y lo respetamos. Nos tocó un poco a todos porque obviamente no lo esperábamos, por lo que significa el maestro para Uruguay, nuestra selección y toda nuestra gente”.

Cómo lo ayudó Luis Suárez a adaptarse en sus inicios en Barcelona

Ronald Araújo y Luis Suárez durante el entrenamiento en el Barcelona. Foto: @FCBarcelona.

De jugar en el fútbol uruguayo a ingresar en un vestuario de galácticos como Lionel Messi, Luis Suárez y Griezmann. Ese fue otro de los cambios abruptos que vivió Araujo cuando se afianzó en el primer equipo del Barcelona. Pero lejos de necesitar una adaptación, el defensor central destacó el papel que jugaron las figuras del equipo en su incorporación al plantel: “Primero estaba sorprendido de ingresar al vestuario y ver a esos monstruos. Jugaba con ellos en el playstation y tenerlos de compañeros fue algo tremendo. Desde que llegué siempre estuve muy cómodo porque tenía a Lucho Suárez, que me estuvo ayudando, no solo en lo futbolístico, sino en el día a día”, contó.



Y añadió: “Y me la hizo muy fácil cuando llegué a Primera porque estaba con él (Suárez), tomábamos mate y como él también era muy amigo de Leo (Messi) estábamos juntos. Los dos me acogieron muy bien, uno era el capitán y otro uno de los referentes; eso hizo que estuviera muy tranquilo y pudiera dar lo mejor de mí”.

Uruguay ante Ghana en Qatar: ¿puede ser una "revancha" para el rival?

Araujo se refirió a si el cruce con Ghana de la fase de grupos puede llegar a ser una revancha para el rival tras lo ocurrido en 2010: “Creo que no es una revancha, ya pasó mucho tiempo y cada partido es diferente. No creo que se lo tomen como una revancha; vamos a intentar ganar los dos”, finalizó.