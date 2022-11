Rodrigo Bentancur: qué significaría ganar el Mundial, por qué Valverde "es el mejor" y cómo marcar a Cristiano Ronaldo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la selección Sub 20 brilló desde que se puso la camiseta y la etiqueta de promesa le calzó a la perfección. Luego saltó a la mayor y demostró que ese rótulo ya era insuficiente. En Boca Juniors y Juventus dejó su sello y llegó al Tottenham para hacer que su apellido cobre una dimensión mundial. En diálogo exclusivo con Ovación, Rodrigo Bentancur contó qué significaría para Uruguay ganar el Mundial de Qatar 2022, por qué Valverde “es el mejor en su posición” y cómo se puede hacer para marcar a Cristiano Ronaldo, un viejo conocido de su etapa en Italia.

- ¿Qué expectativas tiene el grupo de la selección uruguaya respecto del Mundial, ya lo han hablado?

- Hasta ahora hemos hablado poco en el grupo de la selección, cada uno estaba bastante enchufado en su club y tratando de llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022. Tenemos una gran expectativa, siempre desde la humildad que nos caracteriza de estar tranquilos y no llamar tanto la atención. Siempre arrancando desde abajo, pero las expectativas son las mismas de siempre: estar, competir e ir por el objetivo final y principal que es tratar de llegar a la final y llevar la Copa del Mundo a Uruguay. Y después dar el cien por ciento, pero eso ya lo damos por descontado, tenemos una gran selección, un gran equipo y estoy muy tranquilo.

- Diego Alonso ya ha manifestado que Uruguay va al Mundial a ser campeón del mundo. Luis Suárez dijo que van a ir “por el sueño”. Antes no era tan habitual hacer público ese objetivo interno. ¿Considerás que han modificado la forma de manifestarse hacia el público con el objetivo de involucrar más a la gente? ¿Hubo un cambio de mentalidad?

- Sí, la verdad que puede ser. La mentalidad siempre fue la misma, capaz que ahora se empezó a expresar un poco más hacia afuera y querer involucrar a toda la gente de Uruguay, que se sienta más identificada todavía. Como dijo Luis (Suárez) y el entrenador Diego (Alonso), la ilusión es esa, es nuestro sueño. Por algo se pelea en la Eliminatoria para poder clasificar y, una vez que se da la llegada al Mundial, hay que ir por todo, ganar y dar esa alegría que creo que es la ilusión más grande que tiene cualquier jugador en el mundo: poder ganar la competición más importante, que es el sueño de todo jugador. El deseo es ese, pero vamos con objetivos cortos: primero empezar ganando el primer partido de la fase de grupos, que se sabe que arrancar con el pie derecho es fundamental, más que nada por el tema de la confianza en el grupo. Y después ir partido a partido para tratar de ir por el objetivo más grande y lejano de llevar la copa a Uruguay, que sería el sueño cumplido más lindo que uno puede tener. Me tocó ganar un sudamericano con la selección Sub 20 y la verdad que fue una de las sensaciones más lindas de mi carrera, no me puedo imaginar lo que sería llevar la Copa del Mundo a Uruguay. Es la ilusión más grande que tenemos, vamos a tratar de ir por eso.

- Dentro del grupo de Uruguay, ¿Portugal es el rival a vencer por el equipo que tiene con Cristiano Ronaldo a la cabeza?

-Sí, las tres selecciones son muy fuertes, a Corea del Sur ya la hemos enfrentado en una China Cup y tienen jugadores importantísimos. Tienen a Son, que es el capitán, mi compañero, que es un animal, entonces la verdad que las tres selecciones tienen jugadores muy buenos, pero lo más importante va a ser ganar el primer partido que te da la confianza y la tranquilidad de por lo menos ya tener los primeros tres puntos adentro. Y después sí, obvio que si vas a los nombres propios Portugal tiene una de las selecciones más fuertes del mundo. Pero si nos miramos a nosotros también, entonces vamos a pensar en nosotros, en nuestro juego y en las cosas que hacemos mejor; darlo todo y clasificar primero, que es lo que vamos a buscar.

- Vos que ya lo has enfrentado y también has jugado con él, ¿qué le vas a decir a tus compañeros mediocampistas sobre la fórmula para marcar a Ronaldo?

- La verdad que no sé si hay fórmula para marcar a un jugador como Cristiano Ronaldo, son futbolistas únicos en el mundo que han hecho y siguen haciendo una carrera extraordinaria. Lo ha demostrado y las estadísticas lo dicen. Pero en el último Mundial también nos tocó enfrentarlo, creo que lo hicimos muy bien ante Portugal, me acuerdo que jugó “Luquitas” Torreira, que no lo dejó mover. Pero después son jugadores que, por ejemplo, en el partido nuestro contra el Tottenham (victoria 3-2 del United en marzo de 2022) hizo un hat-trick, un gol a 30 metros de distancia y después hizo el tercero de cabeza sobre la hora. Son jugadores muy difíciles de marcar a la hora de saber qué van a hacer, pero también nosotros tenemos nuestras armas y no creo que se les haga tan fácil a ellos también. Nosotros vamos a jugar con esa mentalidad, no pensar tanto en ellos y hacerlo más en nuestro juego porque tenemos un grandísimo equipo para hacer una gran Copa del Mundo.

-¿Pasa por la cabeza la idea de tratar de salir primero en el grupo para intentar evitar un posible cruce con Brasil en octavos de final?

- En lo personal no lo pienso, para mí lo importante va a ser clasificar, después si lo hacés en el primer lugar mucho mejor. Y luego en los partidos mano a mano yo confío mucho en el equipo que tenemos, en la selección que se armó y el grupo que hay. La verdad que si te ponés a ver tenemos equipo para pelearle a cualquiera; eso lo sabemos nosotros, tenemos la confianza del entrenador y lo vamos a querer demostrar. Estamos muy bien y esperemos llegar de la mejor manera a los partidos del Mundial de Qatar.

Rodrigo Bentancur en el Irán-Uruguay. Foto: @Uruguay.

- Has evolucionado en tu juego y le añadiste una mayor cuota de gol. ¿Cuánto influyeron Óscar Tabárez, Diego Alonso y Antonio Conte en este crecimiento y cuánto hay de cambios a nivel personal?

-Ha sido más que nada por la confianza que me han tenido todos los técnicos que me han tocado: el maestro Tabárez, ahora Diego (Alonso) en la selección y Antonio Conte en el Tottenham. Me han dado un papel muy importante, lo he tomado muy bien y me gusta también, me hace sentir un jugador relevante. Y después a la hora de llegar acá aumenté muchísimo el tema del ritmo, las velocidades y la intensidad porque sí o sí la liga te lleva a eso, si no lo hacés la verdad que te pasan por arriba. Estoy muy contento con el crecimiento, sé que puedo mejorar muchísimo más y voy a trabajar para seguir haciéndolo. Y ahora por suerte aumenté los goles, también tengo dos asistencias, así que esperemos poder seguir así.

- ¿Se da la particularidad de que Federico Valverde y vos, que son dos pilares del mediocampo de la Celeste, llegan en un nivel superlativo, ¿han hablado respecto del momento que atraviesan ambos justo antes del Mundial?

-Por ahora no lo hemos hablado, estábamos muy metidos en los clubes y tratando de dar el máximo en la competición que estábamos jugando. Haber dado el cien por ciento en la Premier fue la mejor manera de llegar al Mundial. Con Fede (Valverde) tenemos aparte una gran amistad, compartimos la selección Sub 20 y ahora también poder hacerlo en la mayor es un placer y me alegra muchísimo el presente que tiene porque se lo merece. Ha trabajado y muchísimo para llegar a donde está y ser el jugador que es hoy. Espero que siga así, que la está rompiendo, y deseo que en el Mundial nos pueda dar muchas alegrías.

Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. Foto: Nicolás Pereyra

- ¿El Halcón es hoy el mejor del mundo en su posición?

-Hoy en día obvio que sí, como volante por derecha no hay nadie como Federico Valverde.