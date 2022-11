Rodrigo Bentancur: "Las dos selecciones nos jugamos mucho, pero nosotros más porque empatamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay concurrirá este lunes a su segunda prueba. Será en el segundo partido del Mundial de Qatar 2022 ante Portugal (16 horas de Uruguay) y en la previa, Rodrigo Bentancur, volante de la selección uruguaya, habló este domingo en la previa al choque de mañana ante Portugal por la segunda fecha del Grupo H.

El mediocampista fue claro y se refirió a la importancia que tiene este choque ante los lusos: "Mañana tenemos que ganar. Vamos a ir por los tres puntos. Es un partido muy importante en donde las dos selecciones nos jugamos mucho, pero como nosotros empatamos nos jugamos más todavía".



Respecto al debut con Corea del Sur (0-0), comentó: "Analizamos el partido. Sabemos que no fue un buen partido a nivel futbolístico. Los primeros 25' nos costó un poco. Después cambiamos a línea de tres y empezamos a mover un poco más la pelota. Tuvimos las chances para ganarlo. Sabemos que un punto es importantísimo también, pero mañana pensamos en ganar".



"El punto con Corea fue importante, el no perder es importante. Mañana vamos a buscar los tres puntos, esperemos no quedar en ninguna historia negra de Uruguay", contestó ante una eventual eliminación de la selección.



"El grupo está muy bien y confiado. Vamos a dar el 150% como hacemos siempre (...) Nosotros respetamos a todos los rivales, cuanto menos se hable de Uruguay, mejor. Despacito y por la sombra", añadió.

Por otra parte, Bentancur dijo que no es comparable este partido con Portugal al que jugaron en Rusia 2018 por los octavos de final y donde Uruguay triunfó por 2-1: "Pasaron cuatro años, el fútbol cambió muchísimo. Ahora se juega a una intensidad más alta. Sabemos el fuerte de ellos: mueven mucho la pelota y pican bien en los espacios".



"Nosotros siempre respetamos a todos los rivales, cuanto menos se habla de Uruguay es mejor ir despacio y por la sombra. Mejor no llamar la atención. Desde la humildad respetar rivales y salir a jugar de igual a igual. Ahora no fue el comienzo deseado, pero no perder es bueno", añadió.



Sobre Cristiano Ronaldo, excompañero en Juventus, contó: "No hablé con, pero tengo una gran relación. La última vez que nos vimos fue cuando jugamos en Inglaterra en Tottenham-Manchester United. Es un gran futbolista y una gran persona. Mañana lo saludaré y nos daremos un gran abrazo".