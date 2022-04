River Plate 2-1 Albion: N'Dong descontó en la visita, que juega con diez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 16 horas y con el Saroldi como escenario, River Plate y Albion se verán las caras en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura. El elenco del Chavo Díaz llega un poco golpeado tras sus dos derrotas, ante Defensor Sporting en la séptima fecha y frente a Racing por Copa Sudamericana. Sin embargo, todavía puede soñar con el torneo, pero está en el puesto ocho y no puede dejar ningún punto de ahora en adelante.

A la visita también le urge sumar para salir del último puesto del descenso.

Primer tiempo

El darsenero tenía que hacer goles. Lo sabía por lo que habían significado sus últimas dos derrotas. No podía descuidar el campeonato local por la Sudamericana, así que salió a la cancha a ganar. Por eso le llevó solo dos minutos abrir el marcador. Urretaviscaya asistió a Agustín Chopitea que agarró el balón de volea y sin que Eiraldi pudiese hacer algo, puso a River arriba.



El segundo no tardó en llegar tras el envión de la primera alegría, la defensa de Albion no estuvo fina y a los ocho minutos José Manuel Aja le pegó de la misma forma y también convirtió para agrandar la ventaja darsenera.



El show de goles continuaba y a los 11' llegó el descuento. Al senegales del equipo, Ousmane N'Dong, le quedó el balón en la pierna derecha y así como venía remató para descontar.



Los del Chavo Díaz tuvieron varias veces la oportunidad de marcar el tercer tanto, sobre todo tras la expulsión de Platero por doble amarilla que dejó a El Pionero con diez hombres, pero Eiraldi no se los permitió.



Sobre el final del primer tiempo River se volvió a venir arriba del arco contrario, pero Eiraldi tapó otra vez a los 41, convirtiéndose en figura y responsable de que la diferencia no fuese más abultada.