River Plate y Liverpool prometen intensidad y van por la clasificación en la Copa Sudamericana

El Estadio Centenario se vuelve a vestir de gala para albergar el duelo de Copa Sudamericana entre River Plate y Liverpool, que se disputará a partir de las 19:15 horas y contará con el arbitraje del argentino Nicolás Lamolina.

El darsenero y el negriazul prometen un partido de alto voltaje e intensidad, tal como fue el primer cruce de la serie, que tuvo la paridad como patrón común de dos equipos con una vocación ofensiva marcada. El juego de ida, también disputado en el Centenario, terminó 1-0 para el equipo de Gustavo Díaz, que se impuso con un tanto desde los doce pasos de Thiago Borbas, la figura del partido.

En cuanto al desarrollo del juego, fue un habitual enfrentamiento de Sudamericana: una roja para cada lado, dos equipos dispuestos a proponer más que a especular y una llave que está abierta de cara al juego de vuelta.

El equipo de Jorge Bava, que desde el inicio del complemento debió continuar con un jugador menos tras la expulsión de Fabricio Díaz, deberá buscar el reemplazante para un jugador determinante en el estilo de juego del entrenador negriazul. De hecho, el mediocampista fue titular en el primer partido compartiendo ese sector del campo junto con el el experimentado volante Hernán Figueredo; un jugador irremplazable en la oncena.

La interrogante que se produce es quién será el escogido por Bava para ocupar ese lugar tan relevante para la fisionomía del equipo, pero hay varios nombres que podrían ocupar ese lugar. Santiago Romero, exjugador de Nacional que ingresó desde el banco en el juego de ida, es una de las opciones principales. También podía jugar allí Gastón Pérez o Alan Medina, aunque por características de juego este último futbolista tiene una vocación más ofensiva.

De esta forma, el equipo que esta vez oficiará de visitante tiene como probable formación la siguiente oncena: Carlos Lentinelly, Agustín Cayetano, Joaquín Sosa, Lucas Lemos, Ignacio Rodríguez, Hernán Figueredo, Santiago Romero, Pablo González, Thiago Vecino y Gonzalo Carneiro.

En lo que respecta al conjunto darsenero, los comandados por Díaz también tienen una vacante a suplir tras la expulsión de Marcos Montiel en el juego de ida. El volante, por sus características naturales, es una pieza fija en el once y le otorga orden al equipo, por lo que no será fácil reemplazarlo: Pablo López, Nicolás Fonseca y Tiago Galletto son las tres opciones. Matías Ocampo no está disponible por lesión. Gustavo Díaz palpitó el duelo ante Liverpool: “Va a ser fundamental mantener la intensidad, ellos juegan muy bien, genera mucho juego en la tenencia del balón y el circuito de juego lo hace muy bien hace mucho tiempo; tiene muy buenos jugadores y funcionamiento, por lo que tenemos que estar a la altura en intensidad para poder equiparar ese juego asociativo que tiene”, manifestó.

Al ser consultado acerca de cómo debería comportarse el equipo a nivel de juego para suplir la ausencia de Montiel indicó: “Es algo que venimos hablando con los muchachos que siempre están esperando; hay que estar prontos para cuando toque la oportunidad, hay dos o tres variantes que estamos pensando para mañana, pero principalmente poner un equipo dinámico que pueda competirle a la mitad de la cancha y tenemos confianza en que al que le toque suplir a Marcos lo va a hacer muy bien, no tengo ninguna duda”, cerró el entrenador.

Su equipo tendría un único cambio. Ovación se comunicó con Jorge Bava, pero no obtuvo respuesta en la antesala del enfrentamiento.