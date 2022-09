River Plate: las claves de un proyecto que formó artilleros como Morena, Porta, Arezo y está repleto de promesas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es la cuna de grandes artilleros uruguayos. No salta en primera plana cuando se habla de clubes formadores del país, pero si se repasa nombre por nombre podrá advertirse que es especialista en la materia. River Plate tiene un proyecto deportivo y por eso se enfoca en el Torneo Clausura, donde está líder e invicto. Pero a nivel institucional tiene objetivos que van más allá de los resultados y uno consiste en “ser sustentables” como club.



¿Qué significa ese concepto y cómo se aplica en el trabajo diario? Lo explica Álvaro Pintos, que llegó en 2016 y hoy es el gerente deportivo: “Somos un club en desarrollo considerado formador de jugadores. La política deportiva de la institución es formar al jugador, desarrollarlo para poder vender y ser autosustentables en esa cadena de crecimiento. Contamos con chicos con proyección que nos van a permitir tener un desarrollo deportivo y darle condiciones de trabajo al jugador”, inició, destacando que a partir de ese proceso de ventas hoy el Darsenero tiene la posibilidad de mejorar a nivel de infraestructura con obras en su complejo y en el Parque Saroldi. “Ese es el camino para seguir hacia adelante”, le contó a Ovación.



El proceso de trabajo con el futbolista comienza mucho antes de que lleguen las luces de Primera División. River tiene un modelo de acción que comienza en el área de captación donde se identifica un perfil de jugador, y sigue con el ingreso de ese tipo de jugador al área juvenil, donde se procura su “desarrollo en la formación integral”, según explica Pintos. Allí es donde se detectan los proyectos y talentos del futuro en un trabajo conjunto con el cuerpo técnico de Primera, que es fundamental para la promoción del futbolista.



“Se hace todo un trabajo de scouteo interno, donde tienen un conocimiento amplio de los jugadores de proyección, lo que permite detectarlos a temprana edad e ir potenciándolos progresiva y planificadamente en Primera División, como fue Arezo en su momento, ahora Borbas, Juan Cruz De los Santos, Joaquín Lavega, Valentín Adamo, y muchos chicos más”, contó Pintos.



En el pasado y en la actualidad, ese trabajo silencioso de la cantera le ha dado sus frutos. Y la prueba está en nombres rutilantes que han salido del club para brillar: Fernando Morena, Carlos “Pato” Aguilera, “Petete” Correa, Richard Porta, Iván Alonso, Osvaldo Canobbio, Felipe Avenatti, Michael Santos, Nicolás Schiappacasse y Matías Arezo.



A modo de curiosidad, Tiziano Correa, el hijo de Petete, se destaca hoy en Tercera y Cuarta División de River. Lo mismo que Inti López, hijo de otro destacado exjugador del club, aunque zaguero, Diego “Memo” López. Inti “está haciendo muchos goles en Quinta”, contó Gustavo Díaz, técnico de River. Hoy la institución del Prado cuenta con 60 futbolistas de las juveniles que están en la órbita del plantel principal y pueden llegar a dar el gran salto a corto plazo.

En este sentido, el club hace una planificación de sucesión línea por línea ante posibles transferencias. “Hay una generación de delanteros muy buena que se viene en River, y lo importante es que están haciendo ese proceso natural. Lo hizo Arezo, lo está haciendo Thiago Borbas, vienen atrás Lavega y De los Santos, y eso permite que los demás sigan el mismo camino”, afirmó el Chavo.



Borbas y una eficacia goleadora promisoria

Parte del proceso que planifica el club consiste en la exportación del talento. Y en la actualidad darsenera todas las miradas se posan en un jugador: Thiago Borbas. Tras la salida de Arezo, le tocó el rol protagónico y lo asumió con naturalidad. Hoy es la figura del equipo y el goleador del Campeonato Uruguayo con 14 goles en 27 partidos disputados. Consultado acerca de si se imagina al delantero jugando próximamente en el exterior, el Chavo Díaz respondió: “Él lo vivió al lado de Mati (Arezo) y eso hace que esté tan enfocado. Tiene unos números físicos extraordinarios de volúmenes, de recorrido, de alta intensidad y de velocidad máxima que están para el nivel europeo. Pero después va a pasar por los rendimientos, por la efectividad, los goles que haga y el crecimiento individual que tenga para que empiecen a poner los ojos en él”, finalizó el DT.

Una joya de la cantera de River que tiene futuro europeo

Thiago Borbas celebra en el River Plate-Plaza Colonia. Foto: Francisco Flores.

Darles herramientas y rodearlos de buena forma. Esos son algunos de los pilares que tiene River Plate en la formación de sus futbolistas desde que ingresan a las formativas hasta su posterior salto a Primera División.



Y prueba de ello es la palabra de Thiago Borbas, una de los más destacados en el Campeonato Uruguayo. “Mi proceso en juveniles fue de menos a más, siempre me sentí muy cómodo por la forma de trabajo del club y por las herramientas que me brindaron; siempre voy a estar agradecido”, inició. Borbas llegó al club en 2016 a través de Pablo Cuello, captador de juveniles en la institución. Lo hizo proveniente de Zorzal, un club de baby fútbol y tuvo sus primeros partidos en la categoría Sub 14. Desde ahí en adelante hizo todo el proceso hasta llegar a Primera. Y, como todo jugador, necesitó un tiempo de adaptación: “Empecé no jugando mucho, en Sub 14 entraba de a ratos y de puntero por derecha, después a medida que pasaron los años fui madurando y eso fue clave para cada año empezar a sentirme más cómodo y poder mejorar para mi futuro”, expresó. El punto de inflexión a lo largo de su trayecto formativo ocurrió en la Quinta División. Allí salió campeón del Apertura ganándole una final a Peñarol y luego cayó en la final por la Anual ante Defensor Sporting. Sin embargo, tuvo un gran año, pues convirtió 22 goles que lo llevaron de inmediato a Primera División.



Una vez que dio ese paso, no dejó de estar acompañado. De hecho, Gustavo Díaz, DT de River, contó que tuvo charlas personales con él cuando se dio la salida de Matías Arezo y Borbas comenzó a tener más responsabilidad: “Por la experiencia te sentás a charlar un poquito. Nos pasaba con Thiago Borbas cuando tenía mucha ansiedad por hacer goles, ocupar rápido ese lugar que había dejado Mati y estar a la altura. Te acercás para darle tranquilidad, y principalmente charlás con los referentes, que la palabra de ellos muchas veces es hasta más efectiva que la del entrenador porque se abren mucho más a veces con los compañeros. Le pedís a ellos mismos que te ayuden en el mensaje. Y principalmente en esos momentos hay que respaldarlos”, cierra el DT del líder del Clausura.

Una selección de delanteros históricos surgidos del club según Gustavo Díaz

Fernando Morena - 27 goles

Fernando Morena en sus tiempos de River

Debutó en la Primera División de River Plate el 5 de octubre de 1969 con 17 años. Jugó allí hasta 1972 y, en un total de 48 partidos disputados, marcó 27 tantos. Luego siguió su carrera en Peñarol, donde logró convertirse en el mayor goleador histórico del club e ídolo absoluto de sus hinchas.

Fernando "Petete" Correa - 9 goles

El Petete hizo escuela en River Plate y luego dio el salto al Atlético de Madrid de España, donde permaneció ocho temporadas contando la cesión a Racing de Santander. En el conjunto darsenero tuvo varias etapas, pero en total registró 48 partidos disputados y nueve goles marcados.

Carlos "Pato" Aguilera - 19 goles

Carlos Aguilera en la primera de River Plate en 1982. Foto: Archivo El País.

El Pato debutó en Primera División con la camiseta de River Plate en1980 y permaneció allí por dos años hasta que fue transferido a Nacional. Durante su estadía en el conjunto del Prado, Aguilera jugó un total de 45 partidos en los que marcó 19 goles. Su rendimiento en Uruguay lo llevó a brillar en Europa.

Richard Porta - 8 goles

Richard Porta. Foto: Archivo El País

El Canguro tuvo su debut deportivo con River Plate en 2001 y estuvo en el Darsenero hasta 2007. Luego continuó su carrera en el Siena de Italia. Volvió al club en la temporada 2009-2010 y en 2016. Durante su paso por el equipo que hoy comanda Gustavo Díaz jugó 49 partidos y marcó ocho goles.

Antes y ahora

Gustavo Díaz los tiene en mente. No duda, pero hay tantos que cuesta tomar la decisión de incluirlos en una lista abreviada de delanteros históricos que han pasado por las filas de la institución. “Hay tres que son ineliudibles, te diría cuatro: Fernando Morena, Petete Correa, el Pato Aguilera, Richard Porta, Osvaldo Canobbio y Matías Arezo, que tuve la suerte de dirigirlo. Consultado acerca de esta última figura, comentó: “Me genera una satisfacción extra haberlo acompañado porque cuando nosotros llegamos él ya estaba y era una gran responsabilidad que se consolidara y pudiera generar la transferencia que necesitaba el club”, finalizó.