Alarma en Brasil: Richarlison se lesionó y peligra su presencia en Qatar: "Me duele hasta para caminar"

El Tottenham mantiene su insistencia, al acecho del Arsenal y el Manchester City, como la tercera vía hasta ahora entre los aspirantes al liderato de la 'Premier' e infalible en su estadio, donde este sábado logró su quinta victoria como local en otros tantos encuentros, alentada por el fallo de Jordan Pickford, el portero del Everton, que aprovechó Harry Kane para el penalti y el inicio de la victoria de su equipo, con el contratiempo de la lesión en el gemelo de Richarlison al comienzo del segundo tiempo.

Otra vez, Kane, goleador por cuarta jornada consecutiva. O por octavo encuentro de los diez disputados hasta ahora en la competición liguera de este curso. Ya son nueve tantos en diez citas, las dos últimas tan definitivas como que fue el único que batió la portería contraria hace una semana en Brighton (0-1) o el que abrió el triunfo de este sábado, sentenciado en el tramo final con el 2-0 de Hojberg, que definió con elegancia al borde del área.



Si se añaden las dos dianas al Nottingham Forest (0-2), otra al Wolverhamton (1-0) y otra al Chelsea (2-2), el delantero ha sido un elemento imprescindible en 13 de los 23 puntos de su equipo. Un 56 por ciento. El Tottenham está a la altura del City. Y a un punto de la cima del Arsenal.

Richarlison salió sentido en la victoria del Tottenham. Foto: EFE.

Ni siquiera el hecho de que su gol fuera a través de una pena máxima resta valor al goleador inglés, porque el penalti lo provocó él, porque él fue el que estaba más atento de todos dentro del área y porque él intuyó un error que nadie percibía de Pickford, que falló al atrapar el remate con la izquierda de Matt Doherty, en un despropósito evidente que lo señaló de forma indudable en todo lo que sucedió después y que desencadenó la derrota.



El balón lo recogió Kane, golpeado y derribado por el guardameta internacional inglés, con la consecuente pena máxima que también transformó él, con un derechazo imposible para el portero, por más que adivinó el lanzamiento. No le dio margen ni siquiera la certera ejecución del '10'. Tampoco admite discusión cuando transforma un penalti. Es incontestable.

Hasta entonces no lo venía nada claro el Tottenham, que dominó la posesión, jugó en campo contrario, propuso más que su rival... Y se quedó en poco cuando debió irrumpir en el área contraria, cuando debió dar el paso definitivo, puesto en evidencia que, cuando no logra correr con espacios, le cuesta más al bloque de Antonio Conte, preparado para el vértigo más que para la pausa, para la agitación más que para la paciencia.



Al borde de la hora del partido, antes del 1-0, el equipo de Liverpool había tenido las mismas ocasiones claras que el conjunto londinense con mucha menos posesión. La primera había sido suya, con la carrera de Demarai Gray a la que le faltó lo más complejo del fútbol: la definición y la efectividad ofensiva. No la tuvo él entonces ni después Onana, a cuya inalcanzable zancada le faltó la precisión delante de Hugo Lloris. Su tiro fue demasiado alto.

Para el Tottenham, antes del gol, había dispuesto de una ocasión de Harry Kane, salvada por Pickford, y de otra Richarlison, que se fue a la ducha antes de tiempo por lesión. En el minuto 52 se tiró al suelo y se llevó la mano al gemelo de la pierna izquierda, antes de pedir el cambio y ser sustituido. El Mundial de Qatar 2022 está a poco más de un mes.



Después del 1-0, ya apenas apareció el Everton, doblegado de forma definitiva con el 2-0 de Hojberg, que culminó desde fuera del área una transición rápida del conjunto londinense, con la asistencia de Bentancur y la aportación clave de Harry Kane, el líder del Tottenham.

Tras el partido todas las miradas se centraron en Richarlison, que en rueda de prensa no dio un pronóstico esperanzador de cara al Mundial y dijo entre lágrimas en diálogo con ESPN: "Es muy difícil hablar en este momento porque estoy cerca de mi sueño. Ya he sufrido una lesión similar. Espero recuperarme lo más rápido posible. La última vez que sufrí la lesión estuve más o menos dos meses parado. Es difícil hablar en este momento, el lunes tengo el examen médico, pero hasta para caminar me duele".