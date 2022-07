Ricardo Gareca dio los motivos de su salida de Perú y contó qué le pidió a su familia para seguir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador argentino Ricardo Gareca dio una conferencia en Lima y dijo que le hubiese gustado clasificar nuevamente a un Mundial y ganar "un título" con la selección de fútbol de Perú, a la que dirigió desde 2015 a 2022. Además descartó tener ofertas de otras federaciones.

"Hay muchas cosas para analizar, por eso siempre me tomé un mes antes de tomar las decisiones. Quiero reflexionar, me interesa reflexionar para hacer un análisis (...) Hubo un vuelco, pero no les puedo decir concretamente qué, lo desconozco. Soy hombre del fútbol y estas cosas pueden pasar. Había interés de ambas partes y se produjo un quiebre. En qué momento, no lo sé", explicó.

"Tal era mi interés que cuando me fui unos días de vacaciones con mi familia, con mis hijos y mi esposa, les planteé lo que nunca les había planteado. Como el presidente me manifestaba el interés concreto de continuar, hablé con ellos para que me acompañaran viviendo en Lima. Necesitaba un mayor acompañamiento porque pasaron siete u ocho años solo y, quedarme cuatro años más en Perú, implicaba estar más acompañado. Tenía a mi perra, pero necesitaba a mi familia", agregó.



Gareca asistió a la conferencia con su representante y su abogado, pero evitó hablar sobre aspectos puntuales sobre el contrato ofrecido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Quien sí habló fue su abogado Mario Cupelli: "Hubo cuestiones contractuales, modificaciones y quitas de ciertas cláusulas que estaban en los contratos, y esa sumatoria no dio las condiciones para continuar".

Gareca remarcó que "fueron casi ocho años espectaculares". "Me hubiese gustado clasificar (a Qatar 2022), es un dolor muy grande. Me hubiese gustado ganar un título. Creo que Perú estaba en condiciones, durante nuestra gestión, de haber ganado un título", añadió.



"Salvo la Copa América Centenario (en 2016), en todas estuvimos en podio. Dios quiera que se pueda dar", manifestó el entrenador tras no descartar volver a entrenar a la selección peruana en un futuro.