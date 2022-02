La respuesta de Gallardo a Guardiola: "Es el mejor entrenador del mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cada vez que habla Pep Guardiola hay una novedad, pero esta vez su conferencia de prensa repercutió en el mundo entero cuando hizo alusión a los que, según entiende, son los mejores equipos del mundo: Chelsea y River Plate.

A su vez, el español se había acordado de inmediato de Marcelo Gallardo, a quien ya ha elogiado innumerables ocasiones. Pero esta vez fue el argentino quien se refirió al conjunto Ciudadano y a su DT.

"Es el mejor entrenador del mundo", afirmó con seguridad quien fuera entrenador de Nacional. Y luego se refirió al hecho de que el ex DT de Barcelona no haya reconocido que el City es el mejor: "Si dijo eso está bien también, no va a decir que su equipo es el que mejor juega".

De todas formas, el Muñeco dio su opinión sobre la interrogante: "Creo que el Manchester City está entre los dos o tres mejores equipos del mundo, no solamente por su entrenador, sino porque juega a algo que me identifica", cerró.