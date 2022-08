Renzo López: su fanatismo por Nacional, la comparación con Batistuta y su opinión de Gallardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Renzo López, delantero con paso por Plaza Colonia que juega en Central Córdoba, dio una entrevista para el diario Olé en la que, en la antesala del partido del domingo ante River en el Monumental, se refirió a sus inicios en el tricolor, qué consejo recuerda de Marcelo Gallardo y reveló una virtud de Abel Balbo, su actual DT.

En lo que respecta a su etapa como jugador del albo en la que compartió plantel con el actual DT Millonario, que estaba teniendo su primera experiencia al frente de un equipo, expresó: "Al Muñeco lo vi como compañero, por algunas prácticas que compartí, y después como DT. Siempre se arrimaba a conversar, es una persona que sabe manejar los grupos y da mucha confianza. Cuando debuté, me decía que no viera lo que decía la prensa y me llevaba tranquilidad. Un genio: todo el plantel estaba contento con él".

Y añadió: "Al haber empezado en Nacional, los hinchas estamos muy orgullosos: somos del club en el que dirigió por primera vez. Lo sentimos un poco nuestro".

Por otra parte, se refirió a los dichos de Abel Balbo, su actual entrenador, quien lo comparó con el histórico delantero Gabriel Batistuta: "Ojalá fuera el 10%. Si dijo Batistuta y no Suárez o uno de los delanteros actuales, seguro fue Abel, porque Bati es de su época. No es por tirarme abajo, pero la comparación es absurda...".

López mostró confianza para el partido del domingo ante el Millonario, que será a las 18:00 horas: "Me imagino haciendo un lindo gol en el Monumental”, declaró.

En último término, reveló una de las virtudes de su actual DT: "Lo que nos dice, pasa".