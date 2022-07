Rentistas 0-0 Fénix: se juega el complemento en el que ambos van por su primer triunfo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rentistas recibe desde las 11.00 a Fénix por la fecha 5 del Torneo Intermedio en un duelo entre dos equipos que no vienen bien. El Bicho Colorado está en zona de descenso y el albivioleta si bien no está comprometido y ni siquiera lejos de puestos de copas, no atraviesa su mejor momento.

Rentistas perdió los últimos tres partidos y lleva cuatro sin ganar. Fénix hace cinco que no triunfa y empató los últimos tres.