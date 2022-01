¿En qué están las renovaciones de Paulo Dybala y Kylian Mbappé?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si Paulo Dybala deja Juventus y Kylian Mbappé abandona París Saint-Germain ambos clubes sufrirían dos bajas importantes. En las últimas horas se ha vislumbrado la salida de los futbolistas de sus respectivos clubes. Tanto la joya argentina como la francesa tienen vínculo con sus equipos hasta junio de este año y deberán decidir si quedarse o comenzar a vestir otra camiseta.

Mbappé, de solo 23 años, forma parte del conjunto parisino desde 2018, había manifestado a fines de diciembre de 2021 que se quedaría. "No iré al Madrid en enero, estoy centrado en dar el 100% con el PSG por respeto al club, a los aficionados, a mis compañeros y a mí mismo en los meses que faltan", dijo en una entrevista en La Gazzetta dello Sport. Pero los rumores de su posible unión al Real Madrid han trascendido por el mercado de pases y que aún no está descartado.

Tanto el medio RMC Sport de Francia, como Telegraph Football de Inglaterra aseguran que el campeón del mundo en 2018 no se opondría a extender su vínculo, aunque sería por un corto plazo y el Merengue deberá esperar un tiempo más por el jugador.



El atacante suma 197 duelos con el elenco parisino, 150 goles y 76 asistencias en 15.546 minutos en cancha.

Paulo Dyabala

En el caso de Dybala, quien lleva vistiendo la camiseta de la Vecchia Signora desde que tiene 21, es decir, hace siete años, el desarrollo se dio a la inversa. Era casi un hecho que seguiría en el club y el argentino firmaría en febrero, pero las negociaciones viraron y ahora su permanencia es toda un incógnita. El cambio repentino se debió a un cambio en las condiciones del acuerdo con el delantero que entumecer el vínculo. Estos cambios habrían desencadenado la ruptura total de una renovación, según La Gazzetta dello Sport.

Si no renueva, todo indica que la opción más firme sería el Inter de Milán. Decisión que podría estar potenciada por su relación con el director general del neroazurro, Beppe Marotta, quien coincidió con Paulo en Juventus. Aunque no ha sido el único club interesado, el jugador también ha recibido sondeos de Tottenham, Barcelona y París Saint-Germain.



Desde su arribo a Juventus alcanzó 12 títulos. En cinco oportunidades ganó la Serie A, obtuvo tres veces la Supercopa de Italia y cuatro la Copa Italia. En 2020 fue elegido como el jugador más valioso de la Serie A y en 274 partidos jugados convirtió 109 goles con la casaca de la Vecchia Signora. La decisión no será tan fácil por el tiempo que lleva vistiendo la camiseta rayada y también porque se ha ganado el cariño de su gente.