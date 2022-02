La recuperación de Juninho Rocha: del "no vas a poder jugar más" a debutar con gol en el Apertura 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Minuto 95 del partido, el árbitro anuncia el final y las lágrimas de emoción corren por el rostro de Juninho Rocha, figura del encuentro con un gol en la victoria 5-3 ante Albion. Pero más allá del festejo por el triunfo hay una razón adicional que explica el llanto del atacante brasileño: “La emoción fue por la lesión que tuve durante los últimos meses; estuve mucho tiempo afuera, entonces poder volver, ganar y hacer un buen partido fue un desahogo”, le contó el jugador a Ovación.

En mayo de 2021 había llegado al bicho colorado con el objetivo de disputar la primera Copa Libertadores de su historia, pero nada resultó según lo planeado. En agosto sufrió una lesión en el cartílago de la rodilla y el diagnóstico médico no fue el esperado: “En Uruguay hubo médicos que me dijeron que no iba a poder jugar más al fútbol”, afirma.

La solución que encontró fue viajar a su país natal, donde el pronóstico sobre su recuperación era más alentador: “Me fui a Brasil para operarme allá y hacer la recuperación, estuve como tres meses, cuando volví ya se terminaba el campeonato y no pude jugar”, cuenta Juninho.

El futbolista afirma que hacer la recuperación en el exterior fue “lo mejor que le pudo pasar” por una razón específica: “Estaba mal de la cabeza, muy bajoneado, pude ir para allá y estar cerca de mi familia que siempre me apoyó”. En este sentido, destacó que el apoyo de sus más íntimos hicieron que tuviera la cabeza “tranquila” para operarse.

Juninho Rocha durante el partido ante Albion. Foto: @ClubRentistas

Asimismo, Rocha también destaca el respaldo de su novia, su representante y el psicólogo al que asistió: “Incluso lesionado me hicieron sentir importante, y eso me ayudó mucho para poder pasar de la mejor manera”, acotó recordando la importancia del fisioterapeuta durante el período de recuperación.

Al ser consultado acerca de en qué le aportó la ayuda de un psicólogo remarcó: “Me hizo ver cosas que yo no podía ver, trató de hacerme entender que soy futbolista y que por más que haya sufrido una lesión todo pasa, me dijo que iba a volver bien y sin dolor, eso es lo más importante”. Ese presagio alentador se convirtió en realidad en el encuentro ante el pionero, donde logró completar los 90 minutos. La última vez que había podido hacerlo fue en el cruce ante River Plate por el Torneo Clausura. “No me esperaba jugar todo el partido, pero ahí me di cuenta que estaba mejor de lo que yo pensaba; la victoria me sirvió para agarrar confianza”.