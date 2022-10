Las recomendaciones del embajador de Uruguay en Qatar para los que viajen al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque es de Nacional, Jorge Seré no es el exarquero campeón del mundo; es el embajador de Uruguay en Qatar, quien afirma atajar “otros penales”. Está contento de recibir a los uruguayos en el Mundial, aunque habla de ciertas precauciones que hay que tomar.

-¿Qué expectativa tiene y qué precauciones están tomando como Embajada de cara al Mundial?



-Es la primera vez que se hace un Mundial en esta región y en un país árabe. Es un desafío, es la primera vez que se hace en una sola ciudad. Estimo que puede ser un poco complejo el tema del transporte. Si bien habrá ómnibus y va a estar el metro, se estiman que llegará por lo menos un millón y medio de personas más. Ya la ciudad tiene dos millones 700 y tenemos que tener en cuenta que Qatar es un estado chico, como Durazno. Estamos contentos de que se haga el Mundial acá, tenemos el desafío de que vamos a recibir unos cuantos uruguayos, no solo de Uruguay sino también de países aledaños, como Arabia Saudita y Emiratos y de Europa y Estados Unidos. Como la ciudad es pequeña, está la posibilidad que muchos aficionados se alojen en estados vecinos. Desde Dubai se incrementarán 75 frecuencias, habrá que viajar con bastante antelación, porque habrá un cuello de botella en el aeropuerto y en el transporte.



-¿Cuántos uruguayos viven en Doha?



-La colonia de uruguayos aquí no es muy grande, serán unos 50 con hijos; la mayoría son pilotos de Qatar Airways, hay arquitectos y también tenemos gente en el fútbol.



-¿Qué precauciones tienen que tomar los uruguayos que viajan a Qatar?



-Hemos trabajado sincronizadamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaboramos una guía en conjunto con ellos que ha sido divulgada a través de la Cancillería. Qatar es un país conservador y tradicionalista, pero eso no quiere decir que no sea un país hospitalario, todo lo contrario. El consumo de alcohol en la vía pública no está permitido, están regulados los lugares en los que se puede tomar, como en la zona de los hinchas. Hay tradiciones y disposiciones en cuanto a la vestimenta y las demostraciones de afecto en público, que no están permitidas. Qatar ha ido flexibilizando algunas normas, por eso sugerimos leer la guía que preparamos antes de viajar. Los que toman remedios es importante que la receta del doctor esté traducida al idioma inglés y, si es posible, al árabe, y que sea intervenido por la Embajada de Qatar en Montevideo, porque ellos son muy cuidadosos de las sustancias que se introducen al país. La persona puede tener problemas porque le pueden retirar los medicamentos. El idioma es complicado, hay qataríes que no hablan inglés; en la guía pusimos una selección de vocabulario de primeros auxilios para salvar distintas situaciones.

-¿Qué recomienda con el tema del dinero?



-Acá hay distintas casas de cambio, entre ellas los bancos oficiales y los privados. El cambio es oficial y no hay gran variación. Con eso estimo que no habrá problemas. Sí exigen que sean ediciones de dólares posteriores a 2009, los anteriores no sirven.



-¿Cómo se verá afectada la rutina de la Embajada?



-Solicitamos refuerzos, por ello vamos a tener el refuerzo de dos funcionarios que vienen especialmente desde Cancillería. La rutina va a cambiar, así como la de todo el país, porque por ejemplo van a estar suspendidas las clases, el horario de trabajo va a ser de 7 a 11 de la mañana. Las obras estatales han sido suspendidas y las privadas van a poder trabajar desde 2 de la mañana a las 12 del mediodía. Estimamos que puede haber problemas con el extravío de documentos, ese será el pan nuestro de cada día.



-¿Usted cree viable que el Estadio 974 de los contenedores pueda llegar a Uruguay en algún momento?



-El Estado de Qatar dijo que la mayoría de los estadios o parte de los mismos después del Mundial serán desmontados y donados a otros países, pero no han definido a qué países, por eso nosotros podemos tener la expectativa que sea Uruguay el destinatario de esos estadios.