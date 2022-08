Racing igualó 1-1 con Cerro y quedó a un paso de sellar su retorno a Primera División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Racing quedó a un paso de regresar a Primera División al igualar con Cerro 0 a 0 este domingo. Los de Sayago estuvieron muy cerca de poder abrochar el ascenso, pero el partido se hizo muy trabado, conspirando para ello uno de los peores pisos del fútbol uruguayo (Tróccoli).



El primer periodo mostró un mejor despliegue albiverde, tratando de adecuarse al campo de juego que hacía imposible el jugar a un toque y muchas veces el balón no podía ser recepcionado por sus futbolistas de buena forma.



Por su parte, Cerro intentó imponer la movilidad y habilidad de Sebastián Cáceres quien desequilibró por todo el frente del ataque y sufrió una clara infracción dentro del área que no fue sancionada por Jonathan Fuentes. Pese a la mejor ocupación territorial de los futbolistas visitantes, fue Cerro que contó con las principales posibilidades para irse al vestuario en ventaja.



A los 37’ un tiro libre extraordinariamente ejecutado por Mathias Abero fue rechazado por el palo izquierdo de Odriozola y cuando en el rebote Alan García estaba por convertir, increíblemente la pelota pegó en la espalda de su compañero Nicolás González.



En el inicio de la parte final, Alan García aprovechó un grueso error de Sebastián Diana y estuvo a punto de marcar, pero Sebastián Piriz salvó sobre la línea de la meta la apertura cerrense.



Racing no se quedó atrás y el argentino Joaquín Ochoa con un disparo de afuera del área mostró todas las buenas cualidades de Darío Denis quien envió el balón al córner.



La Escuelita comenzaba a transitar de mejor forma el terreno con una distribución racional de los espacios, reforzando la zona central y buscando la salida por los laterales. En el mejor momento albiverde llegó la expulsión de Agustín Pereira por codazo sobre Sebastián Cáceres y eso hizo que Damián Santín replegara a su equipo en su campo de juego, esperando algún contragolpe salvador.



A su vez, con el ingreso de Mathías Cabrera, los albicelestes ejercieron el domino casi total hasta el final del encuentro, pero la igualdad no se movería en un resultado totalmente justificado.



Racing quedó a una igualdad del retorno a Primera División, mientras que Cerro volvió a desperdiciar una nueva oportunidad de acercarse a La Luz.

La Luz

En lo previo, los Merengues de Aires Puros eran amplios favoritos para llevarse el triunfo, pero Progreso efectuó uno de sus mejores partidos del torneo y el encuentro finalizó en tablas. En el amanecer del cotejo, Jhonny Da Silva le contuvo un penal a Gastón Colman y todo hacía pensar que los Gauchos del Pantonoso continuarían con la racha negativa que llevan en este torneo. Sin embargo, el juvenil Luciano Rodríguez, con un tiro de larga distancia, abrió el marcador y puso a los de la Teja en ventaja. Antes de finalizar la primera parte, La Luz logró igualar a través de Sebastián Ramírez en un penal bien cobrado por Sebastián Motta. Pese a la gran intensidad que mostraron ambas escuadras en la segunda mitad, el marcador se mantuvo en un resultado que sigue dejando a Progreso último en el descenso y a La Luz sin posibilidad de despegarse con respecto a Cerro.



Otros resultados

Juventud de Las Piedras derrotó a Sud América 2 a 0 con un gol de Santiago Bellini y los pedrenses comienzan a soñar con la posibilidad de ingresar en los playoff. Todo lo contrario para los Buzones que cosecharon su tercera derrota consecutiva. Central venció a Villa Española 2 a 0 en puntos de oro por la tabla del descenso.