"No queremos dejar de soñar": claves para entender el presente de Deportivo Maldonado, que anhela ir a Libertadores

Cuando Deportivo Maldonado mira en el retrovisor y luego lo contrasta con el presente confirma que atraviesa un momento soñado: arrancó el año con el objetivo primario de sostener la categoría y en la actualidad se ubica tercero en el Torneo Clausura y la Tabla Anual, donde está en zona de Copa Libertadores. Sobre el presente y el trabajo silencioso que debió hacer la institución para ganárselo, Ignacio Borjas, gerente deportivo del Depor, dialogó con Ovación: “El club ha generado un proceso de trabajo desde hace varios años y hemos tratado de ir anexándole calidad y cantidad a lo que son todos los rubros que corresponden a la faz deportiva”, inició.



Y añadió: “Cuando arrancamos teníamos una estructura muy humilde y al día de hoy estamos con un nivel de trabajo muy bueno con estructuras que corresponden a un equipo de Primera División. Por suerte los resultados deportivos han ido acompañando este crecimiento institucional”.

Ignacio Borjas, gerente deportivo de Deportivo Maldonado. Foto: @maldosad

Borjas afirma que este presente está respaldado por una cuestión específica: “Todos los funcionarios del club han entendido a dónde vamos y creo que tenemos expectativas de seguir por este camino. Desde este lugar se ha basado la fortaleza nuestra”.



El equipo tiene una identidad que no es reciente con un pilar como Francisco Palladino, su entrenador, que conoce a la perfección la casa. Y que ya había trabajado con Borjas en cuarta, sexta y séptima división. “Francisco es un entrenador con un perfil un poco particular ya que él trata de abarcar áreas que no solamente están abocadas a la parte deportiva. Tiene una visión del club como institución y no solamente como un equipo de fútbol, por lo que a mí también me facilita mucho el trabajo”, expresó.

Francisco Palladino, DT de Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

En cuanto a la relación del entrenador con los jugadores, detalló: “Él tiene una manera personalizada de trabajar, atiende todos los requerimientos de los profesionales y genera estructuras de trabajo; desde ese lugar se ha profesionalizado mucho el club”.



Otra de las virtudes que el gerente deportivo le asigna al director técnico es “una cultura de gestión muy importante” que facilita la coordinación de las diferentes áreas y otorga “armonía” puertas adentro.

La lección del Apertura y la mesura para el Clausura

Al ser consultado acerca de si la irregularidad de algunos equipos incrementa las posibilidades del Depor, Borjas escogió la mesura: “Hoy estamos en condiciones de pelear el Torneo Clausura, pero vamos partido a partido. Fue una enseñanza muy grande lo que nos pasó en el Apertura, donde tuvimos que sostener una primera posición durante casi 13 fechas y después por diferentes motivos no pudimos”.

La realidad puede superar lo proyectado

Ya con el objetivo de escaparle al descenso casi asegurado, Ignacio Borjas recuerda que el segundo propósito fijado era clasificar a un certamen internacional. “El hecho de haber generado esta cantidad de puntos nos está dando también un lugar en la tabla que nos tiene muy cerca de las copas y con aspiraciones de hasta poder pelear la posibilidad de un ingreso a Libertadores, que sería también superar las expectativas planteadas a principio de año”, contó.



“Junto con esos objetivos estaban los sueños y dentro de ellos estaba pelear por algún campeonato. El Apertura lo peleamos y en el Clausura estamos con el sueño intacto; lo que digo es que no queremos dejar de soñar”, finalizó.