Progreso derrotó a Miramar Misiones en el arranque de la Fase Regular de la Segunda División

Progreso derrotó a Miramar Misiones, este sábado a la mañana en el Parque Palermo, en el arranque de la Fase Regular de la Segunda División Profesional. El único gol del partido lo anotó Matías González a los 50 minutos de juego.

Desde las 12.45 horas, en tanto, el campeón Racing del Torneo Competencia (que ya le asegura un lugar en los playoffs) se medirá en el Parque Artigas ante Juventud de Las Piedras. El encuentro será televisado por VTV.

La fecha se jugará íntegramente este sábado con los restantes partidos:



- Sud américa vs. Atenas (Olímpico, 15.15 horas).



- Villa Española vs. Rampla Juniors (Obdulio Varela, 15.15 horas).



- Uruguay Montevideo vs. Cerro (Paladino, 15.15 horas y por VTV).



- Central Español vs. La Luz (Palermo, 15.30 horas).