Manchester City le dejó seis regalos de Navidad a Leicester en el Boxing Day

En un gran espectáculo de fútbol ofensivo el Manchester City y el Leicester honraron al Boxing Day en un duelo plagado de goles, de ocasiones y de emoción del que salió victorioso el conjunto del español Pep Guardiola (6-3) que resguarda con firmeza su liderato en la Premier.



Pareció un encuentro sentenciado cuando a la media hora el Manchester City ganaba por 4-0. Pero una encomiable reacción del Leicester puso en alerta al conjunto local que tuvo que recuperar la concentración e imponer el talento de sus futbolistas para no perder puntos y acentuar su dominio en el torneo. Y aunque llegó a temer durante algunos minutos por un triunfo que tenía asegurado y que al final amarró para acumular ya nueve victorias consecutivas en el torneo inglés.



Es el Boxing Day es un homenaje al aficionado. Así fue en el Etihad Stadium donde el espectáculo para el seguidor primó sobre todas las cosas.

El partido

Tuvo un arranque fulgurante el equipo de Guardiola. Arrollador. A los cuatro minutos abrió el marcador Kevin de Bruyne; el segundo llegó tras un penal que transformó Riyad Mahrez. El tercero ingresó cuando balón quedó muerto a los pies de Ikay Gundogan, quien llevó la pelota a la red. Cinco minuto tardó en llegar el cuarto, fue en otro penal. Otra vez cometido por Tielemans que trabó a Raheem Sterling. El inglés ejecutó el disparo y amplió la ventaja.



El marcador invitaba a una nueva goleada de escándalo pero todo cambió tras el descanso de la mano de Madisson que en el 55 supuso el primer tanto visitante y que cuatro más tarde encontró el segundo en una combinación a la contra entre el africano y Ademola Lookman que fue el autor. A la hora de juego llegó el tercero.



Un disparo de Madisson lejano fue desviado por Ederson. Dio en el palo después y lo recogió Iheanacho para anotar el 4-3 y alertar al City. No le dio tiempo al Leicester a neutralizar la ventaja del equipo de Guardiola que respondió con el quinto gol anotado de cabeza por el español Aymeric Laporte después de un saque de esquina botado por Mahrez. Así llegó el sexto que sentenció el partido. Un nuevo córner botado por el argelino que cayó en los pies de Rubén Dias y que después recogió Sterling para marcar desde cerca.



Continúa la crisis sanitaria

El Leeds anunció este domingo que su partido con el Aston Villa, correspondiente a la jornada 20ª de la Premier League y previsto para el martes, fue aplazado debido a la tardía salida del aislamiento de sus jugadores que dieron positivo por COVID-19.



"Aunque no tenemos ningún caso nuevo de COVID-19 en nuestra plantilla, la mayoría de los jugadores que habían dado positivo antes del partido contra el Liverpool (ya aplazado) no han salido aún del aislamiento", explicó en su comunicado el club entrenado por el argentino Marcelo Bielsa.



"Por lo tanto, no tenemos aún suficientes jugadores del primer equipo para cumplir las condiciones fijadas por la Premier League para este partido", añadió.



Se trata del 14º partido del campeonato inglés aplazado por razones sanitarias, el segundo para el Leeds, después del choque ante el Liverpool previsto inicialmente este domingo.



Poco antes, la Premier League había rechazado una petición de aplazamiento formulada por el Crystal Palace sobre su partido ante el Tottenham, que tendrá lugar finalmente a las 15h00 GMT, correspondiente a la 19ª fecha.



El entrenador francés del Palace, Patrick Vieira, es una de las personas contagiadas en el seno del club de Londres.



Más resultados

El brasileño Lucas Moura, que participó en los tres goles de su equipo, impulsó al Tottenham ante el Crystal Palace (3-0). Por otra parte, en el Arsenal la figura fue el noruego Martin Odegaard, quien lideró la goleada en Carrow Road ante el Norwich (0-5) que se asienta en la zona de Champions League de la Premier.