"Primero pongo a Muslera y luego armo el equipo", dijo un ídolo de Galatasaray en la previa ante Barcelona

Galatasaray afrontará este jueves (17:00, hora de Uruguay con transmisión de ESPN) el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League enfrentando nada menos que a Barcelona en el mítico Camp Nou. El duelo significa un gran desafío para un equipo que busca dar el batacazo con Fernando Muslera en el plantel.

El guardameta uruguayo, que estuvo tres meses sin jugar por una lesión, volvió a ser tenido en cuenta por el entrenador el último fin de semana cuando fue suplente en la derrota de su equipo frente a Konyaspor.

Como no podía ser de otra manera, el arquero de la selección uruguaya también formó parte de la delegación que viajó a España para medirse ante los catalanes y si bien el entrenador aun no confirmó el equipo hay quienes no tienen dudas de que él debería ser el arquero titular.

"Primero pongo a Muslera y luego armo el equipo", expresó Suat Kaya, histórico futbolista del Galatasaray que defendió a la institución por 12 temporadas y que participó del único triunfo que tienen los turcos ante Barcelona en los ocho enfrentamientos que se dieron hasta el momento.

"Es un factor muy importante dentro del plantel", expresó Kaya en relación a Muslera en diálogo con NTV y sostuvo: "Es un futbolista que se dedicó al Galatasaray con todo".

Cabe recordar que Muslera suma 412 partidos con la camiseta del Galatasaray siendo el extranjero con más encuentros en la historia de un club que ganó solamente una copa internacional: la Copa UEFA, precisamente con Suat Kaya en el plantel.

Quien es el actual entrenador del Eskiserhispor no dudó y por eso apuesta que Muslera tiene que volver a la titularidad que no tiene desde el 13 de diciembre de 2021, el día que se lesionó ante Sivasspor por la liga turca.