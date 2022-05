Polémica en Inglaterra: ¿Dejarán su himno futbolístico "Three Lions"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) no dejará de utilizar la canción "Three Lions", la del famoso "Football is Coming Home", para los partidos de Inglaterra.

Es habitual que la canción suene antes y después de los partidos de la selección inglesa y ha sido el tema asociado al equipo desde la Eurocopa de 1996.

Sin embargo, este jueves surgieron rumores en varios medios de la que la FA pretendía terminar con esta tradición y dejar de utilizar la canción, algo que la propia federación desmintió más tarde, tras las críticas de leyendas del fútbol inglés como Paul Gascoigne, que dijo que no tendría "sentido".

"Vamos a seguir usando "Three Lions" y nunca hemos pensado en dejar de hacerlo. La canción pertenece a los aficionados y trata sobre cómo es seguir a la selección inglesa", indicaron.