Pochettino convocó a Mauro Icardi, pero en Francia aseguran que no jugará

El escándalo que envolvió a Mauro Icardi y Wanda Nara sigue generando capítulos y luego de la supuesta ruptura y las ausencias del futbolista a los entrenamientos, Mauricio Pochettino tomó una decisión: el argentino fue citado por la UEFA Champions League.

París Saint-Germain se cruza con el RB Leipzig de Alemania por la tercera fecha de la fase de grupos y en la lista de convocados aparece el delantero con el dorsal número "9".

De todas maneras, eso no pareciera asegurar su presencia en el juego y tampoco en el plantel que saltará al campo en el Parque de los Príncipes desde las 16:00 (hora de Uruguay).



El motivo es que desde Francia sostienen que pese a la citación, no jugará. Así lo sostiene el diario galó L'Equipe que hace referencia a que "está muy afectado" y que "no se siente capaz que jugar".



Cabe recordar que el atacante argentino realizó un viaje relámpago ida y vuelta de París a Milán y que nuevamente en la capital francesa todo indicaba que retornaría a las canchas.



Los últimos minutos de Icardi fueron el pasado viernes cuando el PSG se impuso 2-1 ante Angers y donde el argentino fue titular y disputó los 90 minutos.