Pedro Cubilla, el pintor "oculto" detrás del futbolista que tendrá su exposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pedro Cubilla defendió, entre otros, a Nacional y a Peñarol, también a la selección uruguaya, pero más allá de la actividad profesional como futbolista, que era su pasión, dejó un legado: obras de arte.

En paralelo a su carrera, el hermano de Luis se encargó de llevar adelante otra pasión que estuvo oculta durante mucho tiempo y que ahora su familia quiere dar a conocer en una exposición que tendrá su inauguración este sábado 20 de noviembre desde las 18:00 en la Casa de la Cultura Afrouruguaya (Isla de Flores 1645).

"Vivíamos en Durazno y Minas. Un barrio emblemático, Palermo, donde había la mayor cantidad de afrodescendientes y el candombe era la insignia. Todos los domingos, sobre las 19 horas, salían los tambores, más allá de las llamadas. Mi padre se dedicó a recorrer el barrio y plasmaba en óleos la escena del candombe. Tanto lo que puede ser la llamada o de un domingo cualquiera", expresa Amparo Cubilla, hija de Pedro.



"Nunca quiso decir que pintaba en el ambiente del fútbol, siempre lo ocultó porque en ese momento el arte y el fútbol, que terminan siendo una parte de la otra, no iban de la mano. No era fácil decir que era artista y sensible", agregó.



Sin ir más lejos, recuerda una anécdota de cuando su padre, defendiendo a la selección uruguaya en un amistoso en Rusia, "se escapó de la concentración para ir a ver el ballet de Bolshoi, pero no podía decir que se emocionaba hasta las lágrimas mirando un ballet porque no estaba bien visto".

Amparo sostiene que precisamente por la temática es que se eligió que sea la Casa de la Cultura Afrouruguaya la que reciba la exposición. "Hoy le hacemos un homenaje. Nos abrieron las puertas para exponer toda la obra de él que no la conocen más allá de los familiares o amigos, porque murió sin mostrar públicamente su obra".



"Cubilla por dos" es el nombre de la exposición ya que no solo se expondrán obras de Pedro también lo harán, en menor medida, de Ramón, su hijo, que heredó el amor por el arte y que "lo está llevando en la mano a mi padre".



La exposición estará abierta al público durante 10 días y cuenta con la particularidad de que "la obra en sí es interesante porque rescata fachadas y arquitectura de un barrio que se va. Ha subido muchísimo de valor y se han hecho reciclajes que no van de la mano con lo que es el barrio".