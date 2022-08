El pedido de Cauteruccio luego de que le incendiaran 5 autos al plantel: "No podemos vivir en esta locura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aldosivi venció por 3-2 a Vélez como local este jueves, en un partido de la jornada 14 de la Liga Profesional Argentina. Para el Tiburón, los goles fueron marcados por el uruguayo Martín Cauteruccio (a los 66 y 69 minutos) y Juan Cuesta Baena (a los 89 minutos). Para el Fortín los marcaron por Miguel Brizuela (a los 40 minutos) y Abiel Osorio (a los 84 minutos). El partido se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Nazareno Arasa, y sin público en las tribunas por decisión de la Aprevide, tras el ataque ocurrido en el predio del club marplatense.

La gran figura fue Martín Cauteruccio, autor de dos goles y el gestor del 3-2 sobre el final, con un desborde por la derecha y un centro que luego fue capitalizado por Juan Cuesta en una acción que tuvo fortuna, que un leve desvío terminó haciendo ingresar con efecto la pelota por encima de la cabeza de Hoyos.

"Quiero dejar un mensaje para la reflexión. No podemos vivir en esta locura. Todos estamos tratando de sacar esto adelante. Y hay cosas que sobrepasan. Queremos paz, que no pasen estas cosas", dijo el ex delantero de San Lorenzo con respecto al incendio que sufrieron cinco de los autos del plantel en el predio tras la derrota con Godoy Cruz, en Mendoza.

¿Qué había sucedido? Locura total. Cinco autos de jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Aldosivi de Mar del Plata fueron incendiados el 11 de agosto pasado por desconocidos luego de la derrota del Tiburón en Mendoza ante Godoy Cruz por 2-0, por la 13° fecha de la Liga Profesional. La policía investiga el fuego originado en los vehículos, estacionados en el predio de la Cantera del puerto marplatense, donde habitualmente los dejan los futbolistas cuando concentran. Tres dotaciones de bomberos combatieron las llamas que a última hora del jueves pasado habían sido controladas.