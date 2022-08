¿Qué pasa con Manuel Monzeglio en Nacional? De ser titular a no jugar desde hace más de dos meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caso de Manuel Monzeglio en Nacional es curioso. El joven volante creatuivo surgió de las formativas del club y desde la llegada de Pablo Repetto al equipo fue una de las apuestas fuertes del entrenador. De hecho, en su tercer partido oficial, que terminó con empate 0-0 ante Liverpool por la tercera fecha del Apertura, ya lo colocó de titular. Estuvo seis encuentros al hilo jugando de arranque como enlace del equipo y recién en la novena fecha volvió a estar en el banco.

Sin embargo, ya hace dos meses y 14 días que no suma minutos en la Primera División y la última vez que lo hizo jugó solo tres minutos reglamentarios. Fue el 5 de junio en la caída 2-1 ante Danubio por la fecha 15 del Torneo Apertura. Ingresó a los 87 minutos en lugar de Yonathan Rodríguez.



Desde aquel día ya van 12 partidos consecutivos en los que no está en cancha: en algunas ocasiones fue convocado y no ingresó, pero en otras ni siquiera fue parte de la nómina. ¿Qué sucede con Manuel Monzeglio en el albo?



Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas a la institución tricolor, el mediocampista ofensivo no ha tenido minutos por una decisión pura y exclusivamente futbolística. El propio entrenador fue consultado el 23 de junio acerca de por qué motivo no había sido convocado Monzeglio en el último encuentro ante River Plate por la segunda del Intermedio y respondió: “Él perdió terreno porque creo que aparecieron otros jugadores que se ganaron ese lugar. Él no estuvo en el último partido, pero no quiere decir que mañana no vaya a estar. Es considerado, es joven, tiene mucho para aprender. Todo esto que vivió es un aprendizaje muy grande y sin dudas en poco tiempo va a volver a tener protagonismo en el equipo”.



Desde allí en adelante fue convocado en dos ocasiones consecutivas y no disputó minutos. Luego, en las últimas tres fechas del Intermedio no ingresó en la lista de convocados. Volvió a estar en la nómina del DT el 5 de agosto en la segunda fecha del Clausura ante Rentistas (victoria 3-0), pero no ingresó.



A nivel internacional, estuvo convocado por última vez el martes 9 de agosto, pero no tuvo minutos en la caída 3-0 en Goiania que eliminó al tricolor de la Sudamericana.



Por su parte, en la última fecha del Clausura volvió a quedar fuera de la consideración del técnico en lo que fue triunfo 1-0 del albo en el Estadio Belvedere. ¿Cuándo volverá a sumar minutos en el conjunto líder de la Anual?

De ser titular en el clásico a no tener minutos

En los partidos más complejos se observa de forma clara en qué jugadores confía un director técnico. Y ya desde el primer clásico oficial que disputó Pablo Repetto decidió poner de titular a Manuel Monzeglio. Jugó 81 minutos y fue reemplazado por Diego Zabala. Aquel encuentro finalizó con victoria 1-0 de Peñarol, que se impuso en el Estadio Campeón del Siglo con un tanto de penal de Pablo Ceppelini. Tras esa derrota, no fue fácil para el joven santalucense de 20 años, que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y recibió insultos de hasta algunos hinchas del albo, que estaban disconformes con su desempeño en cancha.



De todas formas, el DT le ratificó la confianza y, al siguiente duelo ante Montevideo City Torque, volvió a ser titular en el empate 1-1. El club también lo hizo y de hecho le renovó su contrato con la institución hasta diciembre de 2024. Monzeglio jugó como titular por última vez el 21 de mayo de 2022 en la victoria 2-0 ante Albion en el Gran Parque Central. En aquella ocasión el tricolor ganó con goles de Yonathan Rodríguez y Diego Zabala, que ingresó en el complemento en reemplazo del número 24 a los 37 minutos de juego.