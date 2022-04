Partidos de Copa Libertadores en Lima en suspenso por toque de queda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las calles de Lima, capital de Perú, amanecieron semivacías este martes, con los comercios cerrados, casi sin transporte público y las clases suspendidas, por un toque de queda diurno impuesto por el gobierno peruano del presidente izquierdista Pedro Castillo para contener protestas.

Patrullas militares custodiaban avenidas y puntos estratégicos de la capital peruana y del vecino puerto del Callao, donde viven 10 millones de personas, buena parte de las cuales se ganan la vida de manera informal, por lo que el toque los deja sin ingresos.

Los limeños fueron sorprendidos por la medida, anunciada minutos antes de la medianoche del lunes por Castillo por televisión, pues los disturbios del lunes habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias, no en la capital.



"Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (...) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (...), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana", dijo Castillo.

En duda partido Sporting Cristal vs. Flamengo



El partido de fútbol de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Flamengo, programado con público para la noche de este martes (21.30 por el Grupo H) en el Estadio Nacional de Lima, está en duda.



"Estamos a la espera de lo que diga Conmebol, pero lo que tenemos claro es que dice el gobierno que no se debe llevar el partido", dijo la gerente de comunicaciones del club limeño, Romina Antoniazzi.



Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.



Las protestas fueron gatilladas por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos.



Peligra Alianza Lima vs. River



River Plate tenía previsto para hoy a las 15.50 su vuelo rumbo a Perú y, por ahora, el viaje está en stand by. No se sabe qué ocurrirá y el cambio de sede o la reprogramación del partido son dos opciones que se barajan por estas horas. Es posible que cerca de las 15.00 se defina el destino de este choque ante Alianza Lima por la Libertadores (21.00 por el Grupo F); dependerá de un comunicado de la Conmebol.



La postura de la Conmebol ante estas situaciones es muy marcada: jugar el partido según lo establecido es la prioridad. Ya sea sosteniendo o modificando la sede, respetar los calendarios e intentar no poner asteriscos es una postura que la Confederación ha repetido a lo largo del tiempo en situaciones similares.