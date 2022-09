Con el partidazo entre River y Nacional, así se juega la novena fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre sábado y martes se disputará la novena jornada del Torneo Clausura que tiene a dos líderes: River Plate y Nacional. Justamente darseneros y tricolores se enfrentarán en el Saroldi en lo que promete ser el partido más atractivo de la fecha.

SÁBADO 17 DE SETIEMBRE



- Plaza Colonia vs. Deportivo Maldonado (10.00 horas en el Parque Prandi).

- River Plate vs. Nacional (16.00 horas en el Saroldi).

- Wanderers vs. Rentistas (19.00 horas en el Viera).



DOMINGO 18 DE SETIEMBRE



- Cerro Largo vs. Albion (16.00 horas en el Ubilla).

- Peñarol vs. Cerrito (19.00 horas en el Campeón del Siglo).



LUNES 19 DE SETIEMBRE



- Boston River vs. Danubio (17.00 horas en el Juan Antonio Lavalleja).

- MC Torque vs. Liverpool (19.30 horas en el Centenario).



MARTES 20 DE SETIEMBRE



- Fénix vs. Defensor Sporting (16.00 horas en el Capurro).