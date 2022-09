Pablo Repetto tras la victoria de Nacional: "Fuimos justos vencedores ante un muy buen equipo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Repetto dio declaraciones tras la victoria 1-0 de Nacional ante Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura y contó si se fue conforme con el rendimiento del equipo: "Sí, no siempre se puede ganar como ganamos los partidos anteriores, la expulsión (de Fagúndez) condiciona porque terminamos con uno menos e hizo que perdiéramos funcionamiento. Ellos intentaban salir de atrás y once contra once habíamos hecho bien la presión, quizá ellos por momentos se sintieron cómodos en la salida", inició en diálogo con VTV Plus.

Y añadió: "En líneas generales fuimos justos vencedores ante un muy buen equipo, la expulsión termina condicionando el funcionamiento del equipo. No me interesa tener la pelota, no es lo más importante, lo importante es tener más chances que el rival. Sabíamos que iban a manejar mucho la pelota y jugar con el arquero, a partir de eso tuvimos dos o tres jugadas claras porque estuvimos cerca".

Sobre el tramo final del partido, donde el Sastre generó peligro en busca del empate, comentó: "El fútbol tiene estos partidos así, con accidentes y momentos en que quizá tenés que defender como los últimos minutos. Sabíamos que el rival era complicado, hicimos un desgaste mayor de lo normal por jugar con 10 futbolistas, nos vamos contentos porque ganamos".

En cuanto a los aspectos a perfeccionar del albo, Repetto manifestó: "Hay cosas a mejorar, quizá el fútbol que habíamos desplegado en el partido anterior no se vio, pero también el rival juega y hay partidos así. El primer tiempo hicimos el desgaste nosotros. Si bien ellos manejaron la tenencia, el zaguero y el golero tuvieron mayor posesión; tuvimos que salir arriba a presionar, hicimos un desgaste importante y después lo sentimos".