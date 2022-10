Neymar y un escándalo judicial previo al Mundial: corrupción, millones de dólares en danza y amenaza de cárcel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Delcir Sonda aún recuerda el momento en que vio por primera vez al niño. Años antes de que creciera y se convirtiera en una de las mayores estrellas del mayor deporte del mundo, años antes de que nadie fuera de su comunidad local en São Vicente (cerca del puerto de Santos) hubiera oído su nombre, Sonda se fijó en Neymar jugando al fútbol en una jaula.

Fue un encuentro casual. Sonda estaba navegando con unos amigos una tarde de domingo a mediados de la década de 2000 cuando vio a un grupo de chicos jugando en una superficie dura dentro de un recinto vallado. Intrigado, pidió a sus amigos que se detuvieran para poder mirar más de cerca.

“Había un niño que era totalmente diferente a los demás”, dice Sonda sobre Neymar, que tendría 11 o 12 años en ese momento. “Se me quedó grabado en la cabeza. Nunca imaginé que ese chico se convertiría un día en mi jugador”.

Años más tarde, volverían a cruzar sus caminos: Neymar, una estrella en ciernes a punto de convertirse en el centro de una guerra de ofertas intercontinentales, y Sonda, un magnate de los supermercados que había adelantado a Neymar y su familia millones de dólares en lo que creía que era una inversión segura en el prodigioso talento futbolístico del jugador.



Esa relación se somete a examen en un tribunal español desde este lunes, cuando comenzó un juicio sobre uno de los traspasos más notorios de la historia del fútbol: el acuerdo de 2013 que llevó a Neymar al club español Barcelona.

¿De qué trata el juicio? De dinero, principalmente, aunque los cargos oficiales implican corrupción y fraude. En su demanda, Sonda ha acusado a Neymar, a sus padres, a dos de sus antiguos equipos y a varios prominentes ejecutivos del fútbol de ser los arquitectos de un elaborado plan que le defraudó decenas de millones de dólares.



Pero el caso también trata de promesas rotas, mala sangre y el lado oscuro de un mercado de 7000 millones de dólares al año en el que los equipos de fútbol más ricos del mundo, ayudados por una red de agentes, intermediarios e inversores, comercian con jugadores como si fueran mercancías: valoraciones multimillonarias hechas de carne, sangre y sueños.

Los abogados de Neymar han dicho que las autoridades españolas carecen de jurisdicción para conocer el caso. El Barcelona declinó hacer comentarios para este artículo.



Sonda, que era un hombre rico cuando hizo el trato en 2009, busca al menos 35 millones de dólares, la cifra que dice que se le debe según los términos de su inversión original en los derechos económicos de Neymar. Pero Sonda no necesita realmente el dinero, admitió, y no parece importarle especialmente si Neymar y sus padres acaban en la cárcel, o si el juicio perturba la preparación de Brasil para el Mundial.



Todo lo que quiere, dijo en una entrevista en su oficina en lo alto de San Pablo, es la verdad.

Las raíces de un escándalo



El Santos, el equipo brasileño que se hizo famoso hace más de medio siglo gracias a su estrella, Pelé, estaba en un aprieto en 2009. Necesitaba desesperadamente una entrada de dinero, mucho dinero, para mantener a Neymar, que entonces tenía 17 años, en el club el tiempo suficiente para cautivar a las multitudes en Vila Belmiro, mientras negociaba la venta de sus derechos para obtener el enorme beneficio que sabía que le reportaría.



Al igual que la mayoría de los equipos brasileños de la época, el Santos temía perder al adolescente Neymar antes de que hubiera jugado un partido con el primer equipo del club. Neymar padre ya se había asegurado que su hijo fuera bien conocido en los círculos futbolísticos de élite; cuando Neymar tenía sólo 14 años, su padre lo había llevado al Real Madrid para un mes de entrenamiento.



Las actuaciones de Neymar allí crearon rápidamente un mercado. Real Madrid le organizó un examen médico y, al parecer, se preparó un contrato. Pero Santos, alegando las normas de la FIFA de la época, exigió que regresara a Brasil. Santos sabía que tenía un premio excepcional, pero también lo sabía la familia de Neymar. Así que se llegó a un curioso acuerdo: Santos ofreció a Neymar el control del 40% de sus derechos económicos -la cuota de traspaso que un equipo más grande tendría que pagar al Santos para adquirirlo- a cambio de un poco más de tiempo.

La buena noticia, según Santos, es que el club ya tenía un comprador para esos derechos: Sonda, que con su hermano había acordado pagar 5 millones de reales, entonces unos 2 millones de dólares, a Neymar y su familia por el 40 por ciento que se ofrecía.



“Se hicieron ricos de la noche al día”, dijo Sonda, de 74 años, en una entrevista con The New York Times, señalando la mesa de caoba de su despacho del piso 24 donde se firmó el contrato.



Para entonces, hombres como Sonda se habían convertido en valiosos componentes del ecosistema del fútbol brasileño. Con los clubes sumidos en una crisis financiera aparentemente permanente, tuvieron que idear soluciones creativas para mantener sus plantillas. Los empresarios, los hombres de negocios.

Para atraer a sus mejores jugadores jóvenes para que se queden aunque sea uno o dos años más, los equipos dividían sus derechos económicos y vendían esas piezas a los inversores para obtener inyecciones regulares de dinero.



Sabiendo que el rendimiento no estaba garantizado, los compradores solían ser aficionados adinerados de los equipos. Para Sonda, invertir en Santos era en parte un sentimiento, un recuerdo de su infancia, cuando escuchaba los partidos del equipo en radios de transistores.



“Pelé, Pelé”, decía Sonda, haciendo la mímica de un comentarista mientras se llevaba una radio imaginaria a la oreja.



Pero Sonda también invirtió en otros clubes, sobre todo en Internacional, su equipo favorito. Internacional tenía su sede en Rio Grande do Sul, el estado sureño al que habían emigrado los abuelos italianos de Sonda, donde nacieron él y sus cinco hermanos, y donde comenzó el imperio de supermercados de la familia como proveedor local de arvejas.



Los Sonda fueron su propia historia de éxito: la familia abrió su primer supermercado en 1974. Hoy son 40, parte de una empresa que emplea a más de 15.000 trabajadores.

A medida que la fortuna de la familia crecía, Sonda y su hermano Idi se animaron a diversificarse en el fútbol. En 2004, crearon una empresa llamada DIS -por sus primeras iniciales y el nombre de la familia- para comprar acciones de jugadores.



Sonda y su hermano vieron el negocio como una forma de invertir en algo que les gustaba, dijo, un proyecto que podía servir como obra de caridad pero también ofrecer rendimientos ocasionales. Los jugadores de fútbol en ciernes que conoció como inversor, dijo, a veces le recordaban sus propias luchas como niño pobre que soñaba con una vida mejor.



Sonda dijo que no podía recordar en cuántos jugadores había invertido DIS a lo largo de los años, pero los jugadores que DIS contrató recibieron equipamiento de fútbol y cifras de dinero ocasionales. Algunos llegaron a jugar con la selección nacional de Brasil. Algunos de los que no lo consiguieron, dijo Sonda, acabaron siendo contratados para trabajar en el imperio de los supermercados.



Ese nunca iba a ser el caso de Neymar.

El chico de oro

Neymar Jr. siempre estuvo destinado al estrellato. A los dos años de su debut con Santos, con 17 años, en 2009, ya estaba cerca de tocarlo. Sin embargo, incluso antes de haber jugado un partido, las maniobras por el control de su futuro estaban tomando forma.



El dinero siempre había sido un punto de presión en la relación con la familia de Neymar, dijo Sonda. Antes de aceptar el acuerdo original con DIS, dijo Sonda, Neymar padre había reclutado a Wagner Ribeiro, entonces uno de los mejores agentes de Brasil, para tratar de conseguir un precio más alto. Ribeiro sugirió que otros clubes y otros postores, incluido el propietario del Chelsea, Roman Abramovich, también estaban interesados en la participación del 40% de Neymar. El precio, insinuó Ribeiro, debería ser mayor.



Las conversaciones se prolongaron hasta la medianoche antes de que Sonda tuviera suficiente. No pagaría más que su oferta original de unos 2 millones de dólares. Las negociaciones, dijo, habían terminado. Al día siguiente, Neymar y sus padres acudieron a la oficina de Sonda, con paneles de madera, y firmaron los papeles.



Para Sonda, el primer indicio de que algo andaba mal llegó un año después de que Neymar empezara a jugar en el primer equipo del Santos. Hasta entonces, recuerda Sonda, había recibido invitaciones periódicas para jugar al billar y comer pizza con Neymar y su familia después de los partidos en la casa que Neymar había comprado con parte de los 2 millones de dólares que había recibido. En 2011, sin embargo, empezó a notar la presencia de otros invitados, entre ellos Pini Zahavi, el agente israelí conocido por intermediar en algunos de los mayores intercambios del fútbol. “Empezó a aparecer porque quería llevárselo a Inglaterra”, dijo Sonda sobre Zahavi.

Al mismo tiempo, según Sonda, el padre de Neymar había empezado a pedir a Sonda que vendiera los derechos económicos de su hijo. Las ofertas de Neymar padre siguieron aumentando, hasta llegar a los 8 millones de euros, dijo Sonda. “Ya has ganado mucho”, recuerda Sonda que le dijo.



Sin embargo, cobrar su inversión a bajo precio era “una propuesta indecente”, dijo Sonda. Ya había visto noticias de que equipos europeos, entre ellos Real Madrid, estaban dispuestos a pagar hasta 70 millones de euros por Neymar. Esa cantidad habría supuesto casi 30 millones de euros para DIS, lo que supondría un retorno de 15 veces lo que la empresa de Sonda había invertido en 2009.

En el Santos, las apuestas también aumentaban. El club ya había renegociado el contrato de Neymar. Ahora, se plegó a la exigencia de Neymar padre de entregar una carta que le autorizara a negociar el precio del traspaso de su hijo con otros equipos, a pesar de que Neymar hijo seguía teniendo contrato con el Santos.



Armado con la carta -cuya legalidad discute DIS, pero que es un documento exigido por las normas de la FIFA- Neymar padre y un grupo de agentes consiguieron reuniones con algunos de los equipos más importantes del mundo: Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid.



Sin embargo, entre bambalinas, en un acuerdo que ni el Santos ni DIS conocerían hasta años después, Neymar padre y el Barcelona ya habían llegado a un acuerdo.



En él, el club se comprometía a pagar 10 millones de euros inmediatamente a una empresa creada por los padres de Neymar, y luego 30 millones más una vez que Neymar firmara con el Barcelona al final de su contrato con el Santos en 2013. Una cláusula de penalización que exigía la devolución de la totalidad de los 40 millones de euros garantizaba que Neymar no cambiara de opinión.

DIS escribió al Barcelona, exigiendo saber si los rumores de un acuerdo por Neymar eran ciertos. El club negó que tuviera un acuerdo, dijo Sonda. Barcelona declinó hacer comentarios sobre la afirmación de Sonda; el fichaje de Neymar ha causado anteriormente problemas legales al equipo, y tanto el club como dos de sus ex presidentes están acusados en el próximo juicio.



En la primavera de 2013, el Santos parpadeó: preocupado por perder su activo más preciado a cambio de nada, aceptó vender los derechos de Neymar al Barcelona por el precio rebajado de 17,1 millones de euros (unos 22,5 millones de dólares de entonces). Algunos acuerdos complementarios endulzaron ligeramente el trato, y el precio total de Neymar -más de 100 millones de dólares- sólo surgió después de que un socio del Barcelona llevara al club a los tribunales.



Pero como ninguno de los pagos secretos del Barcelona a la familia de Neymar formó parte del precio oficial del traspaso, la empresa de Sonda se quedó sin lo que, según ella, le correspondía. Al final, DIS sólo recibió 6,8 millones de euros.

“Vendieron mi 40 por ciento al Barcelona”, se indignó Sonda. “Me han engañado”.



Baker McKenzie, el bufete de abogados que representa a Neymar, declinó hablar de los detalles del caso. Sin embargo, ha desestimado la base misma de la demanda de Sonda, así como la jurisdicción del tribunal español, porque el traspaso involucró a ciudadanos brasileños y tuvo lugar en Brasil. En ese país, ha señalado el bufete, la corrupción entre particulares no es un delito.

El final del juego



Neymar recibió la orden de asistir al menos al primer día del juicio, por lo que el lunes por la mañana llegó temprano al juzgado de Barcelona. El reencuentro de ambas partes dentro pudo ser incómodo.



En una audiencia preliminar en Madrid en 2016, Neymar afirmó no conocer a Sonda. Eso dolió, dijo Sonda, recordando los días de pizzas después de los partidos, barbacoas y las ocasionales partidas de billar. Paulo Nasser, uno de los abogados de Sonda, rebatió la afirmación del jugador sacando su teléfono para mostrar una foto de Neymar sonriendo junto a su padre e Idi Sonda. La foto fue tomada en la casa de Idi Sonda en la playa de Guarujá.



Junto con la fiscalía española, Delcir Sonda solicita una indemnización millonaria y penas de prisión para Neymar, sus padres y varios ejecutivos implicados en el caso. Pero insiste en que el caso no se trata de dinero. A sus 74 años y ya rico, dijo, sólo busca corregir un error.



Los directivos del Barcelona se han puesto en contacto con él en varias ocasiones a lo largo de los años para intentar resolver la disputa, e incluso se han desplazado a su casa, dijo. Pero él siempre los ha rechazado. “Podría haber aceptado su dinero, pero no es importante”, dijo. “Necesito saber qué pasó”.

Que el juicio comience sólo unas semanas antes de que Neymar lidere a Brasil en el Mundial no está en sus manos, dijo. “Yo no puedo decidir cuándo se hace justicia”, dijo Sonda.



Además, añadió: “No creo que echen de menos a Neymar. Ahora bien, si fuera Pelé, entonces habría un problema. Pero no es Pelé”.