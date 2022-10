Santi Rodríguez sumó dos asistencias a su importante cuenta y New York City avanzó a semifinales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual campeón de la liga estadounidense (MLS), el New York City FC, donde milita los uruguayos Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo, avanzó a semifinales de la Conferencia Este al golear 3-0 este lunes al Inter Miami en el Citi Field, en Queens.



La derrota de Miami significa la despedida del fútbol del delantero argentino Gonzalo Higuaín, ex Real Madrid y Juventus, entre otros, quien había anunciado que se retiraría al final de esta temporada.



New York City FC, propiedad del City Football Group del Manchester City, ahora se enfrentará en semifinales de conferencia el domingo a Montreal, que eliminó al Orlando City el domingo.



Rodríguez, exfutbolista de Nacional, dio dos asistencias y sumó 17 a su cuenta.

Higuaín, que terminó la temporada regular en buena forma, era inevitablemente el hombre peligroso el Miami de Phil Neville y se le anuló una jugada por fuera de juego en el minuto 23 después de recibir un buen pase de Christopher McVey.



El brasileño Gabriel Pereira abrió el marcador al 63 con un gran remate tras ser asistido por el uruguayo Santiago Rodríguez, que mantuvo a raya a dos defensas del Inter.



El argentino Maximilino Moralez aumentó la cuenta, anotando tras un pase de tacón de Anton Timmerholm al 69. El brasileño Heber sumó el tercero para New York en el descuento (90+2).

Calendario y resultados de la primera ronda de playoffs de la MLS

- Sábado:

New York Red Bulls - FC Cincinnati 1-2

LA Galaxy - Nashville SC 1-0



- Domingo:

Austin FC - Real Salt Lake 3-1 en tanda de penales (2-2)

Montreal - Orlando City 2-0



- Lunes:

New York City FC - Inter Miami 3-0

FC Dallas - Minnesota