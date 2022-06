Nacional recibió un total de US$ 24 mil en multas tras el partido ante Vélez Sarsfield

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional ya no sigue en la Copa Libertadores. Tras finalizar tercero en su grupo jugará la Copa Sudamericana, pero de todas maneras su paso por el torneo más importante de clubes sudamericanos sigue dando que hablar.

En este caso por la suma que le impuso Conmebol a los tricolores por multas luego del juego ante Vélez Sarsfield que se disputó en el Gran Parque Central.

En total son cinco y alcanzan un total de US$ 24 mil con sanciones que van desde los US$ 3 mil hasta los US$ 8 mil por distintas acciones en el mencionado encuentro.

Entre las sanciones por US$ 3 mil se encuentra una por haber incumplido con el artículo 6.2.1.2 que refiere a la "colocación de de productos en los vestuarios" y deja en claro que "la marca patrocinadora del torneo colocará productos de su marca en los vestuarios de los jugadores (local y visitante), previo a la llegada de los equipos al estadio, pudiendo captar imágenes o realizar videos para generar contenido propio, así como para la señal internacional", así como también "Las botellas o cualquier otro tipo de envase de bebidas hidratantes que no sean las del patrocinador no estarán permitidas en el estadio, los vestuarios ni en el campo de juego, aún sin las etiquetas de su marca respectiva".

También fue sancionado por el mismo monto por incumplir con el artíulo 19 inciso p que indica que están prohibidas "banderas de porte manual que superen la medida de 2.0 m de largo por1.50 m de ancho, las cuales no podrán ser unidas entre si. El EGS instalará los elementos de medición para el respectivo control".

En el marco de las sanciones por US$ 5 mil se ubica una sanción por "el lanzamiento de objetos". A su vez, recibió la misma multa relacionada con la "flash interview" que se trata de la entrevista tras el partido donde "cada equipo debe disponer de hasta 3 jugadores, a ser elegidos por los titulares de derechos y la asistencia es obligatoria".

Por último, la sanción de US$ 8 mil está directamente relacionada con "encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico", así como también "juegos pirotécnicos de cualquier tipo, incluso dentro de los anillos de seguridad" y "bombas de humo".