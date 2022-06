Tuya o mía: Liverpool y Nacional definen el título en un mano a mano a dos canchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se termina el Torneo Apertura, aunque eso no quiere decir que se defina. Liverpool y Nacional llegan a la última fecha en un mano a mano que los hace ir por la victoria, pero además estar mirando de reojo lo que pasa en la otra cancha. A la hora 15.00 se pondrán en marcha los juegos y la incógnita es si sobre las 17.00 habrá un campeón.

El negriazul llega con ventaja de un punto, por lo cual depende de sí mismo. Con una victoria sobre Fénix en Belvedere dará la vuelta olímpica y conseguirá su cuarto título oficial en Primera División, pues sumaría este Apertura 2022 al Intermedio 2019, a la Supercopa 2020 y al Clausura de ese mismo año.



Jorge Bava, técnico negriazul, cuenta con todos los futbolistas a la orden para ir por lo que sería la primera consagración en su estadio y con el sabor tan especial que significa para una institución conseguir dar la vuelta olímpica con futbolistas de la casa. De los 11 que se anuncian como titulares, 6 son formados en la institución: Sebastián Lentinelly, Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Fabricio Díaz, Gastón Martirena y Alan Medina.

el dato Santiago "Colo" Romero Edad 32 años Posición Mediocampista Partidos 9 Liverpool puede ser el tercer equipo con el que se corone campeón, pues lo fue antes con Nacional y luego con Rentistas.

La campaña de Liverpool es muy buena: logró 29 puntos de 42 (69%), anotó 20 tantos (1.43 tantos por juego) y recibió 8 (0.57). Jugando de local ganó 5 de sus seis partidos, anotó 10 goles y recibió solo 2.

la ficha previa Liverpool - Fénix Estadio: Belvedere

Hora: 15.00

TV: VTV y Star+

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Llarena

Cuarto árbitro: Javier Feres

VAR: Daniel Fedorczuk y Mathías De Armas



Liverpool (probable): S. Lentinelly; F. Pereira, G. Pérez, J. Sosa, A. Cayetano; F. Díaz, S. Romero; G. Martirena, A. Medina, R. Rivero; y G. Carneiro. DT: Jorge Bava



Fénix (probable): A. Requena; J. Álvez, M. Techera, A. Barboza, A. Argachá; R. Fernández, C. Núñez A. Amado; F. Estoyanoff, G. Casas y G. Viera. DT: Ignacio Pallas



Nacional, el retador

Aunque no será el rival directo, Nacional es quien reta el liderazgo de Liverpool. El tricolor debe ganar en su visita a Danubio, lo que no resulta una misión sencilla; pero además necesita que el negriazul no lo haga para ser campeón. Un empate le servirá solo si el puntero pierde, aunque no para lograr el título sino para forzar una definición.

MIRA TAMBIÉN El día que Nacional logró lo que anhela este fin de semana: ganar y ser campeón de atrás

La temporada tricolor es rara de definir, porque no ha sido buena, pero tampoco mala, pues incluso tiene una derrota menos (2) que Liverpool. Hace 10 partidos que no pierde por el Apertura, ganó los últimos cuatro y todos ellos con la valla en cero. Hace 529 minutos que no le anotan y es el equipo más goleador del torneo con 27 anotaciones. Para este partido recupera a Alfonso Trezza, aunque no tiene a su máxima figura: el arquero y capitán Sergio Rochet. Solo perdió un partido de visitante de los seis que jugó y fue el clásico.

Liverpool, Nacional y un tuya y mía por el título. ¿Habrá campeón hoy?

la ficha previa Danubio - Nacional Estadio: María Mincheff de Lazaroff

Hora: 15.00

TV: VTV Plus y Star+

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Llarena

Cuarto árbitro: Javier Feres

VAR: Daniel Fedorczuk y Mathías De Armas



Danubio (probable): E. Conde; G. Bortagaray; E. Hernández, M. Rea; R. Haller, N. Rodríguez, D.Vicente, L. Sosa; G. May; S.Fernández y M. Cabrera. DT: Jorge Fossati



Nacional (probable): M. Rodríguez; L. Lozano, L. Coelho, N. Marichal, C. Cándido; Y. Rodríguez, F. Carballo; A. Trezza, D. Zabala, A. Castro; E. Gigliotti. DT: Oscar Quagliata

Así será la definición

Luego de la derrota sufrida por Peñarol y el empate cosechado en casa por Deportivo Maldonado, ambos quedaron sin posibilidades de acceder al primer lugar, por lo cual solo Liverpool y Nacional aspiran al título, que bien puede decidirse hoy mismo o el miércoles en caso de que haya que disputar un partido definitorio. Estas son las posibilidades que se pueden dar en la definición:



- Si gana Liverpool (29 puntos) será campeón al llegar a 32, ya que Nacional puede alcanzar un máximo de 31.



- Si empata o pierde el negriazul y gana Nacional el título irá para los tricolores con 31 puntos contra 30 o 29.

- Si pierde Liverpool y empata Nacional habrá un partido de definición entre los dos al quedar igualados en 29. Si se diera esto el choque por el título será el miércoles a la hora 20 en el Estadio Centenario.



- Si caen los dos el campeón será Liverpool.