Messi reveló la difícil situación con sus hijos por la que lloró junto a Antonela: “Sufrimos mucho”

En una entrevista, Lionel Messi se refirió a una larga lista de temas, tanto en el aspecto deportivo como personal. Muy íntimo, habló sobre la personalidad de sus hijos y lo duro que fue mudarse de Barcelona a París por la adaptación. El rosarino reveló que en la esfera familiar se sufrió mucho por el tema y que había temor por cómo iban a sentirse los niños.

Tras mucha polémica y versiones cruzadas en Barcelona, club que lo había cobijado durante toda su vida, el capitán de la Selección sorprendió a todos y se fue al Paris Saint-Germain en 2021. Además de todo lo relacionado al aspecto deportivo, este volantazo significó también una nueva vida para él y su familia, que debían mudarse de la ciudad catalana a la capital francesa.



Así es como su pareja, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro dejaron atrás España y se mudaron a París para enfrentar esta nueva etapa. Sobre eso se sinceró Messi en la entrevista, con un testimonio contundente.

A pesar de describir que los tres chicos fueron los que “mejor se adaptaron”, reconoció que tanto él como Antonela estaban preocupados por cómo iban a afrontar el proceso. “Sufríamos mucho por eso. Me acuerdo de dejarlos en el colegio e irnos llorando, sufriendo por ellos”, explicó. En esa misma línea, destacó lo que representaba arrancar de cero en otro país: “En Barcelona teníamos la vida hecha, llegar a un lugar nuevo con un idioma diferente no es fácil. Creíamos que la iban a pasar mal”.



Afortunadamente, los temores de la pareja no se concretaron y los tres hermanos se adaptaron de la mejor manera a su vida en París. “Era lo que más nos preocupaba y fue lo más fácil de todo; que ellos arranquen la escuela, que hagan nuevos amigos, fue algo muy normal, muy sencillo”, manifestó.

El futbolista del PSG también se explayó sobre sus tres hijos y reveló a quién era más parecido a esa edad. “Mateo es igual a mí de chiquito, no le gusta perder a nada, pierde y hace quilombo. Lo que era yo, no sabe perder, no le gusta perder”, expresó. Por otra parte, marcó la clara diferencia entre los dos mayores: “Nada que ver a Thiago, que es tranquilo, es un fenómeno, es buenito”.

Con respecto a Ciro, dijo que todavía es muy chico y “no definió bien su personalidad”. A pesar de esto, sí se alía con uno de sus hermanos: “Lo copia mucho a Mateo y se ponen en contra del más grande”.



En cuanto a la crianza, Messi hizo énfasis en la importancia de no presionar a sus hijos y remarcó que los tres tienen gusto por el fútbol: “Quiero que mis hijos hagan lo que les haga felices. Les encanta el fútbol, donde pueden se buscan una canchita y una pelota”. Sin embargo, sí se mostró reacio a que se sometan a la exigencia de un club. “Yo prefiero que vayan a una escuelita con los amigos”, blanqueó.